Le prix du tabac va augmenter, voici combien coûtera un paquet de cigarettes au 1er septembre

Afin de réduire la consommation de tabac en France, une nouvelle hausse des paquets de cigarettes va avoir lieu dès le 1er septembre. Voici les marques concernées.

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Le prix du tabac va à nouveau augmenter pour certaines marques. Cette information a été annoncée officiellement par la Direction générale des Douanes dans un arrêté du 5 août.



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À partir du 1er septembre, les fumeurs vont connaître une nouvelle hausse des prix sur certains paquets de cigarettes.

Une fluctuation des prix

La marque Mademoiselle est notamment concernée puisqu’elle va connaître une hausse de 0,10 euro sur ses paquets, qui seront vendus à 11,20 euros dès septembre. Même chose pour le tabac à rouler de la marque Che Blond Authentique : comptez 15,70 euros le paquet au 1er septembre.

Certaines marques ne seront quant à elles pas impactées par ce changement puisque Marlboro, Camel et Winston ne verront pas leurs prix changer.

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À l’inverse, certaines marques coûteront moins cher. C’est le cas de plusieurs références Luckies. Les paquets de 20 cigarettes Lucky Red, Blue et Ice vont passer de 11,50 euros à 11,20 euros l’unité. Les cigarettes Pueblo classic vont également perdre 10 centimes et seront vendues 10,50 euros en septembre, tout comme le tabac à rouler de cette même marque qui connaîtra une réduction de 15 centimes.

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13 euros le paquet de cigarettes

En modifiant les prix des paquets de cigarettes, le but du gouvernement est d’augmenter progressivement leur coût à 13 euros en 2027, afin de réduire la consommation de tabac en France. À titre de comparaison, en 2000, un paquet de cigarettes coûtait environ 3 euros. Aujourd’hui, les grandes marques vendent leur paquet autour de 13 euros.

Mais cette mesure porte-t-elle ses fruits ? Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), on observe un “fort recul” de la consommation de tabac chez les adolescents ainsi qu’une baisse de 8,2% entre 2024 et 2025 concernant la vente de tabac chez les buralistes.

Par la suite, une autre révision des prix du tabac est prévue pour le 1er novembre 2026. Une nouvelle fois, les prix des paquets risquent d’augmenter. Une variation de quelques centimes qui, pour les fumeurs, a un impact non négligeable sur leur budget.