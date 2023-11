Nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes, fumer va bientôt devenir un luxe

Dans le cadre de son plan de lutte contre le tabagisme, le gouvernement vient d'annoncer que le prix des paquets de cigarettes allait augmenter de plus de 2 euros sur les deux prochaines années. Précisions.

Sale temps pour les fumeurs !

Le prix du paquet de cigarettes va considérablement augmenter dans les deux prochaines années.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé Aurélien Rousseau ce mardi 28 novembre, à l'occasion de la présentation de son programme national de lutte contre le tabac (PNLT).

Le paquet de cigarettes va (encore) augmenter de 2 euros sur les deux prochaines années

Le coût du paquet de cigarettes, actuellement de 10,80 euros en moyenne, va ainsi passer à 12 euros en 2025 puis 13 euros courant 2026.

L'augmentation drastique reste « la mesure la plus efficace contre le tabac, selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet », s'est justifié le ministre, qui a indiqué que les « espaces sans tabac » seront également étendus aux plages, aux parcs et aux abords de lieux publics. « Le sans-tabac sera désormais la norme », a-t-il ainsi martelé.

« L’usage quotidien du tabac concerne toujours 12 millions de concitoyens, soit un quart de la population adulte », a tenu à rappeler Aurélien Rousseau sur le plateau de nos confrères de BFM TV. L'intéressé a également précisé que le tabagisme causait 75 000 décès par an et qu'il représentait la première cause de mortalité évitable ainsi que la première cause de mortalité précoce.

« Contrairement à ce que l’on pense, le tabac coûte beaucoup plus aux comptes publics qu’il ne rapporte de taxe », a-t-il poursuivi, évoquant des dépenses abyssales de 16,5 milliards d'euros par an pour le tabagisme.

Aurélien Rousseau a par ailleurs annoncé qu'il souhaitait s'attaquer aux puffs (ces cigarettes électroniques jetables) qu'il souhaite interdire, considérant que « ces vapoteuses marketées pour les plus jeunes » « sont une aberration ».

Vous l'aurez compris, plus que jamais, la croisade contre le tabac est lancée.