Le prix du paquet de cigarettes va bientôt atteindre 13 euros

En constante augmentation depuis plusieurs années, le prix du tabac n’a pas fini de monter car d’autres hausses sont prévues pour l’année prochaine et même l’année 2026.

En France, ce sont plus de 12 millions de fumeurs quotidiens qui sont recensés. 12 millions de Français qui s’accordent un budget pour leur consommation de tabac malgré les augmentations successives de son prix. Après l’Irlande, la France est le deuxième pays d’Europe où le prix du tabac est le plus élevé.

En l’espace de deux décennies, le coût du paquet de cigarettes a quadruplé, passant de 3 euros en 2000 à près de 12 euros en 2024. Une hausse expliquée par la volonté de dissuasion de la part des autorités en matière de santé publique afin de réduire la consommation de tabac.

Crédit photo : iStock

En 2023, le prix du paquet de cigarettes a grimpé entre 10 et 80 centimes tandis que le prix du sachet de tabac à rouler à connu une hausse entre 20 centimes et 1,20 euro. En 2024, une première hausse a eu lieu le 1er janvier, entre 50 centimes à 1 euro selon les marques. La seconde, au mois de mars, a ajouté entre 50 et 75 au prix du tabac. Ainsi, certains paquets de cigarettes ont dépassé la barre symbolique des 12 euros.

Des augmentations prévues en 2025 et 2026 !

Si ce n’était pas suffisant, les prochaines années seront du même acabit. Une prochaine hausse est programmée pour l’année 2025, dès le 1er janvier, où le prix moyen du paquet de cigarettes devrait dépasser les 12 euros. Certaines marques, comme Marlboro, pourraient même voir leur prix atteindre les 13 euros le paquet.

Une seconde hausse est également programmée pour l’année 2026. Toutes marques confondues, le coût moyen d’un paquet de cigarettes devrait atteindre les 13 euros. Pour le tabac à rouler, le sachet avoisinerait même les 20 euros.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, sur le prix d’un paquet de cigarettes, 80% est prélevé par l’État sous forme de taxes tandis que la marge du fabricant représente environ 15%. Enfin, pour le buraliste, la marge oscille entre 8 et 10%. Ça fait beaucoup de mathématiques pour une espérance de vie réduite.