Le revendeur Apple C&C ferme définitivement 23 de ses 26 boutiques en France. Trois magasins sont repris par LDLC, tandis que des salariés témoignent.

C’est un énorme coup dur pour C&C, un réseau de magasins spécialisés dans la vente de produits Apple et d’accessoires high-tech.

Comme le rapporte le site web MacGeneration, la quasi-totalité des boutiques de l’enseigne installées en France viennent de mettre la clé sous la porte.

Le revendeur C&C ferme ses boutiques en France

Pour rappel, le groupe italien C&C a fait son apparition dans l’Hexagone en janvier 2022. Par la suite, le revendeur a étendu son réseau en rachetant plusieurs enseignes françaises, notamment iConcept, IP Store et MCS.

Mais cette époque dorée n’est plus qu’un lointain souvenir. Le groupe faisait face depuis plusieurs années à des difficultés financières.

Dans les grandes lignes, C&C France était très endetté, ce qui a eu un impact sur ses approvisionnements. Les magasins ont fini par manquer de marchandises, fragilisant encore plus la trésorerie de l’entreprise.

Crédit Photo : C&C

23 magasins concernés

Face à cette situation, C&C France a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 2 septembre dernier.

Finalement, le tribunal a prononcé la liquidation de l’entreprise le 28 octobre. Dans la foulée, il a autorisé le licenciement de 164 salariés, selon les informations de nos confrères.

Au lendemain de cette décision, 23 des 26 magasins implantés en France ont fermé leurs portes. Un cas qui rappelle celui de l’enseigne GiFi.

De leur côté, les trois boutiques restantes, situées à Toulouse, Labège et Tours, ont échappé au pire puisqu’elles ont été reprises par le groupe LDLC. Elles devraient rouvrir prochainement sous cette nouvelle enseigne.

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Des employés témoignent

Contactée par MacGeneration, la direction de C&C France n’a pas répondu à cette sollicitation. Le site rappelle qu’aucun communiqué de presse n’a été publié après l’annonce des fermetures des boutiques.

Cependant, cette décision a donné lieu à des témoignages d’employés. C’est le cas de Chloé Ferrière, qui a posté un message sur LinkedIn.

« Aujourd’hui, un chapitre se ferme avec la fermeture définitive de C&C », a indiqué cette ancienne manager à Blois.

Même son de cloche pour Romain Bergeon, responsable adjoint d’une boutique située à La Rochelle.

Thomas Pollaud-Duliand, ex-commercial B2B, fait part de sa stupéfaction :