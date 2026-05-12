Cette mauvaise habitude qu'on a tous au supermarché peut nous coûter 45 000 € d'amende

Attention quand vous passez au rayon fruits et légumes dans votre supermarché : une mauvaise habitude pourrait vous coûter très cher.

Quand nous faisons nos courses, nous avons chacun nos petites habitudes. Certaines personnes font par exemple des listes de courses pour faire des économies tandis que d’autres trouvent l’inspiration dans les rayons. Mais il existe un geste que nous sommes beaucoup à faire au supermarché, et qui est pourtant interdit.

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Ce comportement se produit dans le rayon des fruits et légumes. Il est très courant et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il peut être puni par la loi, et ce très sévèrement.

Attention aux fruits dans les magasins

N’avez-vous jamais goûté un fruit dans les rayons du supermarché pour voir s’il était bon avant d’en acheter ? Ce geste est très pratique puisqu’il permet notamment de connaître la maturité d’un fruit, une chose que l’on ne peut pas savoir hormis dans ce supermarché où une nouvelle machine a fait son apparition.

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Bien que cela soit largement ignoré, manger un fruit dans un supermarché est illégal. En effet, un produit reste la propriété du magasin tant qu’il n’a pas été acheté. Si vous le consommez sans le payer, c’est un vol, bien que l’aliment soit en libre-service.

“Même si le fruit en question est en accès libre ou vendu en vrac, vous devez attendre de passer à la caisse pour le goûter”, a indiqué Olivier Gayraud, justice pour l’association de consommateurs CLCV, à Ouest-France.

Une condamnation pour vol

Si vous êtes interpellé en cas de vol dans un magasin, vous pourrez risquer jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende, selon le Code pénal.

En pratique, il est sans doute extrêmement rare que l’on reçoive de telles sanctions pour avoir goûté un grain de raisin dans un magasin. Cependant, cette loi rappelle que nous devons faire attention aux habitudes que nous prenons, car certaines d’entre elles peuvent être interdites sans qu’on ne le sache. Une bonne chose à savoir avant de goûter un fruit au supermarché.