Ils commandent une paella pour trois avec vue sur la mer et pensent payer 23 euros : l'addition est à trois chiffres

Ils espéraient payer 23 euros pour une paella à trois avec vue sur la mer. L'addition affichait trois chiffres. Leur vidéo dépasse les 165 000 likes sur TikTok.

Une terrasse face à la mer, une paella à partager et une addition qui ne ressemble en rien à ce qu'on avait en tête. La scène parle à beaucoup de monde, et c'est sans doute pour ça qu'elle tourne autant. Trois amies ont filmé le moment précis où le ticket est arrivé sur la table, et leur réaction a dépassé les 165 000 j'aime sur TikTok.

On pensait qu'une paella pour trois avec vue sur la mer nous coûterait 23 euros.

La suite se passe presque de commentaire. Le groupe éclate de rire en découvrant la note, l'une des convives lâchant que le montant est « à trois chiffres », pendant qu'une autre fait comprendre assez clairement qu'elle n'a pas l'intention de sortir sa carte.

Un chiffre lu de travers sur la carte

L'explication tient en une ligne, et elle est nettement moins spectaculaire que la séquence. Les 23 euros affichés sur la carte ne correspondaient pas au prix du plat entier, mais au prix par personne. Un détail qui change tout quand on est trois autour de la table.

La pratique est pourtant la norme dans une grande partie des restaurants qui servent des riz et des paellas. Ces plats se commandent presque toujours pour un minimum de deux convives, et le tarif est logiquement indiqué par part. Une mention souvent écrite en petits caractères, juste sous le nom du plat, que personne ne pense à relire au moment de commander.

Les internautes n'ont pas été tendres

Sous la vidéo, les commentaires ont afflué. La surprise n'a pas porté sur le montant de l'addition, mais sur les attentes du groupe. Beaucoup d'internautes se sont étonnés qu'on puisse sérieusement imaginer une paella pour trois personnes, servie en terrasse face à la mer, à 23 euros au total.

Une partie des réactions a même pris la défense du restaurant. Pour ces commentateurs, le tarif reste cohérent au vu de l'emplacement et du cadre, une table avec vue sur la mer se payant rarement au prix d'un menu du jour.

La suite après cette vidéo

Un classique des sorties d'été

La séquence n'a rien d'un scandale, et c'est probablement ce qui la rend efficace. Il n'est question ni d'arnaque, ni de supplément caché, seulement d'une carte lue trop vite et d'un réflexe que beaucoup de clients partagent : retenir le premier chiffre visible sans vérifier ce qu'il recouvre.

Le réflexe à garder en tête reste simple. Devant une paella, un arroz, une fondue ou n'importe quel plat prévu pour être partagé, le prix affiché est très souvent celui d'une part, et le nombre minimum de convives est précisé juste à côté. Trente secondes de lecture avant de commander évitent de découvrir un montant à trois chiffres au moment du café.