Au 1er janvier 2027, la principale évolution pour le malus au poids concernera la suppression de l'abattement de 100 kg pour les voitures micro-hybrides (hybridation légère dont la puissance électrique est inférieure à 30 kW), alors que le seuil de déclenchement restera fixé à 1 500 kg.

En France, en 2026, aucune voiture hybride n'est exonérée du malus au poids, mais toutes bénéficient d'un abattement de 100 kg ou 200 kg selon leur technologie. La taxe sur la masse en ordre de marche se déclenche dès 1 500 kg (après déduction de l'abattement).

Cependant, au 1er janvier 2027, le calcul du malus au poids changera radicalement avec la suppression d’un abattement fiscal qui profitaient aux véhicules micro-hybrides. Ce changement s’inscrit dans le cadre de la loi actuelle, votée en 2025 dans le Code des impositions sur les biens et services, prévoit donc de nouvelles règles dès le passage à l’année prochaine.

Un changement radical sur la fiscalité des véhicules micro-hybrides.

Les micro-hybrides, ces véhicules équipés d'un moteur électrique à faible puissance, perdront l'abattement fiscal de 100 kg dont ils bénéficiaient. Cette mesure impactera directement le budget des conducteurs et modifiera le paysage du marché automobile français.

Le gouvernement ajuste sa politique fiscale automobile en réduisant progressivement les avantages des hybrides légers. Depuis le 1er janvier 2022, le malus au poids s'applique à tous les véhicules particuliers selon leur masse en ordre de marche, avec un seuil de déclenchement en baisse : 1 800 kg en 2022, 1 600 kg en 2026, et 1 500 kg en 2027. Mais c'est surtout la distinction entre motorisations qui change le jeu.

Les micro-hybrides, principales perdantes de la réforme

Les micro-hybrides dotées d'un moteur de moins de 30 kW, environ 40 chevaux, sont les plus pénalisées. Jusqu'à présent, elles bénéficiaient d'un abattement de 100 kg, ce qui leur permettait d'échapper à la taxation. Cet avantage disparaîtra dès janvier 2027. Des constructeurs comme Peugeot, Renault ou Citroën, qui comptaient sur cette technologie pour réduire les émissions à moindre coût, voient leur offre fragilisée. Le surcoût pour les acheteurs pourrait se chiffrer en centaines d'euros selon les barèmes.

En revanche, les hybrides non rechargeables de plus de 30 kW conservent leur abattement de 100 kg. De plus, les modèles pouvant parcourir plus de 50 km en mode électrique bénéficient d'un abattement de 200 kg, limité à 15 % de la masse totale. Toyota avec ses Yaris et C-HR, ou Renault avec certaines Austral, entrent dans cette catégorie. Cette distinction repose sur la capacité du système hybride à fonctionner significativement en mode électrique.

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Véhicules électriques et hybrides rechargeables avantagés jusqu'en 2028

Les véhicules 100 % électriques, bien que soumis au malus au poids depuis juillet 2026, bénéficient d'un abattement de 600 kg jusqu'en 2028. Ainsi, un Tesla Model Y de 2 000 kg voit son poids fiscal réduit à 1 400 kg, bien en dessous du seuil. Les hybrides rechargeables conservent aussi leurs avantages selon leur autonomie électrique.

Le barème 2027 n'est pas encore officiel, mais la tendance est claire. Chaque kilogramme au-delà de 1 500 kg entraîne une taxation progressive. Pour une micro-hybride, acheter avant le 31 décembre 2026 peut générer des économies significatives. Les stocks de Peugeot 208, 2008 et 3008 en micro-hybride, ainsi que les Renault Clio et Captur E-Tech, offrent des opportunités.

Cependant, l'état de la batterie des véhicules électriques d'occasion devient un critère important pour les acheteurs, une tendance qui s'étendra aux systèmes hybrides. La revente future d'une micro-hybride pourrait être difficile, ces modèles étant perçus comme une technologie de transition dépassée. Les ventes de voitures thermiques chutent déjà de 35,8 % en six mois, indiquant un changement profond des préférences.

Le projet de loi de finances pour 2027, actuellement en cours d'examen au Parlement fin novembre 2026, propose de remplacer le critère technique des « 30 kW » par un seuil d'émissions de CO₂ : seuls les hybrides non rechargeables émettant moins de 125 g/km conserveraient l'abattement de 100 kg. Cette modification reste toutefois soumise au vote final du budget en décembre 2026.