Ce geste que font 9 conducteurs sur 10 en se garant détruit lentement leur boîte automatique

En vous garant, l'ordre dans lequel vous serrez le frein à main et passez en P n'a rien d'anodin. Fait à l'envers, ce geste fait porter tout le poids de la voiture sur une pièce grosse comme un doigt.

C'est un geste tellement automatique qu'on ne le voit même plus. On s'arrête, on pousse le levier sur P, on coupe le moteur, on sort. Le frein à main ? On le serre après, ou pas du tout, puisque la voiture ne bouge pas. Sauf que dans cet ordre-là, tout le poids du véhicule vient se poser sur une pièce métallique qui n'a jamais été conçue pour ça.

Ce qui se passe vraiment quand vous poussez le levier sur P

La position P d'une boîte automatique n'a rien à voir avec un frein. Quand vous l'enclenchez, un petit ergot métallique, que les mécaniciens appellent le parking pawl ou doigt de parking, vient s'engager dans une couronne dentée solidaire de l'arbre de sortie de boîte. Ce cliquet bloque la rotation des roues motrices. C'est un verrou, pas un système de freinage.

Le frein de stationnement, lui, agit directement sur les freins des roues, via un câble ou un actionneur électrique selon les modèles. Les deux dispositifs ne font pas le même travail et ne sont pas dimensionnés pareil. Le parking pawl est prévu comme une sécurité complémentaire, pas comme le seul élément qui retient une tonne et demie de tôle.

L'ordre qui change tout

Le bon geste tient en quatre temps et prend trois secondes de plus que la mauvaise habitude.

Vous freinez jusqu'à l'arrêt complet, pied maintenu sur la pédale. Vous serrez le frein à main. Vous relâchez la pédale de frein et vous laissez la voiture se poser sur le frein de stationnement. Et seulement là, vous passez sur P.

Dans cet ordre, c'est le frein à main qui encaisse le poids du véhicule. Le doigt de parking se contente de venir se placer sans contrainte, exactement le rôle pour lequel il a été dessiné.

Faites l'inverse, et tout bascule. La voiture recule ou avance de quelques centimètres, jusqu'à ce que l'ergot vienne buter contre la denture. Vous entendez d'ailleurs souvent un petit clac au moment où le véhicule se cale. Ce bruit, c'est le poids de la voiture qui vient s'écraser sur une pièce grosse comme un doigt.

Les conséquences ne sont pas immédiates, et c'est bien le problème

Une fois ne casse rien. Le parking pawl est en acier, il encaisse. C'est la répétition qui pose problème, deux à trois fois par jour, pendant des années, avec à chaque fois une contrainte que la pièce n'était pas censée subir.

À la longue, plusieurs symptômes apparaissent. L'usure prématurée du mécanisme de verrouillage d'abord. Ensuite, un levier de plus en plus dur à sortir de la position P, parce que l'ergot est comprimé sous tension et ne peut plus se libérer librement. Beaucoup de conducteurs découvrent le phénomène un matin, garés dans une côte, avec un sélecteur qui refuse obstinément de quitter le P.

Dans les cas les plus sévères, la contrainte répétée finit par se transmettre à des pièces internes autrement plus coûteuses. Et une boîte automatique qui part à l'atelier n'est jamais une bonne nouvelle pour le portefeuille.

En pente, le phénomène est multiplié

Sur du plat, la contrainte reste limitée. En pente, elle devient franchement sérieuse : la totalité du poids du véhicule tire en permanence sur le cliquet, sans aucune interruption, pendant toute la durée du stationnement. C'est dans cette configuration que les leviers se bloquent et que les pièces souffrent le plus.

Le réflexe complémentaire, que les auto-écoles enseignent depuis toujours mais qu'on oublie vite : braquer les roues vers le trottoir en descente, vers l'extérieur en montée. Cela soulage la mécanique et transforme la bordure en butée de sécurité.

Et si votre voiture a un frein à main électrique ?

Bonne nouvelle, la question se pose beaucoup moins. Sur de nombreux véhicules récents équipés d'un frein de stationnement électrique, le système se serre tout seul dès que vous coupez le contact ou que vous passez en P, et il le fait dans le bon ordre. Certains modèles enclenchent même le frein avant le verrou de transmission sans que le conducteur ait quoi que ce soit à faire.

Le réflexe reste utile pour tous les autres, c'est-à-dire l'immense majorité du parc roulant français, où le frein à main est encore un levier ou une pédale. En cas de doute, le manuel du constructeur tranche la question en une page.

Les autres habitudes qui usent une boîte automatique

Puisqu'on y est, quelques gestes du quotidien fatiguent une transmission automatique plus qu'on ne l'imagine.

Passer sur P alors que la voiture roule encore, même très lentement, est probablement le pire de tous. Le verrou vient alors s'engager sur une couronne en rotation, et le cliquet peut casser net.

Passer de D à R sans marquer l'arrêt complet, typiquement pendant une manœuvre de créneau un peu pressée, provoque un choc mécanique dans la transmission. Un demi-tour rapide sur un parking coûte moins cher en patience qu'en pièces détachées.

Enfin, se mettre au point mort en descente pour économiser du carburant est une fausse bonne idée. La voiture perd son frein moteur, tout le travail retombe sur les freins mécaniques, qui chauffent. Et sur une voiture moderne, rester en D en descente ne consomme de toute façon rien, puisque l'injection est coupée.

Comme souvent en mécanique, ce sont les petits gestes répétés qui font la différence sur la durée de vie d'un véhicule. Nous vous parlions par exemple de ce réflexe à éviter au moment d'allumer la climatisation, lui aussi capable d'abréger la vie d'un organe coûteux.