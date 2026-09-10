Moustique tigre : l'astuce à laquelle on ne pense jamais ne coûte rien, se branche sur une prise et lui fait perdre votre trace

Contre le moustique tigre, un simple ventilateur brouille le CO₂ qui vous trahit. Encore faut-il le placer au sol, à un mètre, et viser les chevilles.

Septembre, terrasse, apéro qui traîne, et toujours le même invité : petit, noir rayé de blanc, silencieux, très intéressé par vos chevilles. Le moustique tigre est loin d'avoir plié bagage. Selon Santé publique France, Aedes albopictus était implanté au 1er janvier 2026 dans 83 des 96 départements métropolitains, et la période de surveillance renforcée court jusqu'au 30 novembre.

Face à lui, la plupart des foyers sortent l'arsenal habituel : bougie à la citronnelle, bracelet imprégné, appli à ultrasons. Que Choisir a testé ces deux derniers et conclut que leurs allégations ne tiennent pas. Pendant ce temps, l'objet le plus efficace de la terrasse est souvent rangé au fond du garage : le ventilateur.

Le moustique tigre ne vous voit pas, il vous sent

Pour comprendre pourquoi un courant d'air le désarme, il faut savoir comment il vous trouve. Une femelle en quête de sang ne repère pas une silhouette : elle remonte un panache chimique, essentiellement le dioxyde de carbone que vous expirez, complété de près par la chaleur du corps et les composés de la sueur.

Ce panache ressemble à une traînée de fumée. Il se suit tant qu'il reste continu. Un ventilateur le déchire, le dilue et le disperse dans toutes les directions. Résultat : le fil conducteur est coupé, et l'insecte n'a plus d'adresse à suivre.

Ce que montrent les travaux d'entomologie

Ce n'est pas une intuition de jardinier. Une étude publiée dans le Journal of Medical Entomology par Eric Hoffmann et James Miller (Michigan State University) a mesuré, en zone humide, les captures de moustiques dans des pièges diffusant du CO₂, en faisant varier un vent généré par ventilateur de 0 à 3,7 m/s. Les captures chutent fortement et de façon logarithmique à mesure que le souffle augmente.

Surtout, les auteurs tranchent sur le mécanisme. Le titre de leur article l'annonce sans détour :

« La dilution du stimulus l'emporte sur la limitation du vol » (traduit de l'anglais, Hoffmann et Miller, Journal of Medical Entomology, 2003).

Autrement dit, le ventilateur ne fonctionne pas d'abord parce qu'il éjecte physiquement l'insecte, mais parce qu'il efface votre signature odorante. Les mêmes chercheurs avaient auparavant testé un dispositif combinant souffle d'air et vapeur de répulsif dirigés vers un volontaire : les tentatives de piqûre chutaient d'environ 70 %, avec un vent mesuré à seulement 0,6 m/s au niveau du sujet. Un ventilateur de salon fait largement mieux que 0,6 m/s.

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Le placement, c'est tout l'article

C'est là que la plupart des gens perdent le bénéfice de l'astuce. Le réflexe est de poser le ventilateur sur la table et de l'orienter vers les visages, façon brumisateur d'été. Mauvaise cible.

Le moustique tigre vole bas et attaque volontiers les zones découvertes du bas du corps : chevilles, pieds, mollets. Le ventilateur doit donc être posé au sol, à environ un mètre de la zone où l'on est assis, soufflant à l'horizontale vers les jambes. Une vitesse intermédiaire suffit. En oscillation, il couvre une zone plus large, mais laisse des fenêtres de calme entre deux balayages : en cas d'attaque soutenue, mieux vaut le fixer sur la zone à protéger.

Deuxième bonus, non négligeable en fin d'été : l'air brassé limite la transpiration et abaisse la température de peau, deux signaux qui vous rendaient justement repérable.

Une aide réelle, pas un bouclier

Il faut être honnête sur les limites. Le ventilateur ne protège que le volume d'air qu'il balaie. Sortez de la zone, allez chercher les glaçons à la cuisine, et vous redevenez une cible. Il ne tue rien, ne réduit pas la population de moustiques et ne remplace ni la moustiquaire à l'intérieur, ni les répulsifs cutanés reconnus par l'Anses et le Haut Conseil de la santé publique : DEET, IR3535, icaridine et citriodiol.

Il ne dispense surtout pas du seul geste dont l'efficacité est établie à l'échelle d'un jardin : supprimer les eaux stagnantes. Le moustique qui vous pique ce soir est né à quelques dizaines de mètres, dans une soucoupe de pot de fleurs ou un pied de parasol. Sur ce terrain, le seau-piège à ponte est un complément redoutable et totalement gratuit.

L'enjeu dépasse d'ailleurs le confort de l'apéro. En 2025, la France hexagonale a enregistré 809 cas autochtones de chikungunya, un niveau jamais atteint, et la saison 2026 a déjà produit plusieurs foyers de transmission locale dans le Tarn, la Gironde et l'Hérault. Certaines communes en sont même venues à l'humour de désespoir, comme ce maire de la Loire qui a pris un arrêté municipal interdisant aux moustiques tigres de survoler sa ville. En attendant que l'arrêté produise ses effets, le ventilateur reste plus fiable.