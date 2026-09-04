Un maire de la Loire interdit aux moustiques tigres de voler au-dessus de sa ville : arrêté officiel, 45 000 euros de budget et police mobilisée

C’est un arrêté pour le moins original qui a été publié dans cette commune de la Loire : dorénavant, les moustiques tigres ont interdiction de survoler la commune, “sous peine de poursuites”.

Avec le réchauffement climatique, les moustiques tigres sont de plus en plus nombreux en France. En plus de créer de fortes démangeaisons, ils peuvent être dangereux et être porteurs de maladies comme la dengue ou le chikungunya. Pour ces raisons, ils sont redoutés par les habitants.

C’est le cas à Saint-Just-Saint-Rambert, une petite ville de 15 000 habitants dans le département de la Loire. Dans cette commune, les moustiques tigres sont nombreux.

Crédit photo : Office de tourisme Loire Forez / Facebook

Ce mardi 1er septembre, le maire de la ville Olivier Joly a pris un arrêté municipal pour le moins original : il interdit aux moustiques tigres de survoler sa commune.

Les moustiques interdits dans la ville

Ce texte déclare le plus sérieusement du monde que “considérant que leurs vols répétés, rasants ou circulaires et leurs piqûres sont de nature à provoquer l’agacement et l’exaspération”, “tout moustique tigre ne respectant pas les consignes s’expose à des poursuites”.

“Tout moustique tigre constaté en situation de survol devra immédiatement cesser celui-ci. Les moustiques identifiés peuvent également rejoindre les pièges installés par la commune et prévus à cet effet. Hirondelles, chauves-souris sont également mobilisées pour accompagner la Ville dans cette démarche de lutte antivectorielle. Les agents de la police municipale et les services compétents sont habilités à effectuer des contrôles et à constater toute infraction au présent arrêté”, peut-on lire sur cet arrêté original, relayé par BFMTV.

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Sensibiliser les habitants

En prenant cet arrêté municipal, le maire de la commune souhaite marquer les esprits. Son objectif est de rappeler les actions qui ont été mises en place dans la ville pour lutter contre cet insecte indésirable. Dans le village, un budget de 45 000 euros a été alloué afin d’installer des pièges à moustiques, des gîtes à chauves-souris, des nichoirs à mésanges et des mâts solaires pour accueillir les hirondelles, les prédateurs des moustiques.

En plus de cela, le maire souhaite remobiliser les habitants en leur rappelant les gestes de prévention indispensables. Ainsi, les habitants sont appelés à éliminer les zones d’eau stagnante dans les seaux, soucoupes, pots de fleurs et pneus usagés. Ils peuvent également entretenir les gouttières et les caniveaux, mais aussi couvrir et traiter leurs bassins.

Selon le maire, à ce stade, “aucun moustique n’a été arrêté ou verbalisé”.