Dites adieu aux moustiques avec ce produit Lidl redoutable à moins de 4 euros

Vous êtes déjà dévoré par les moustiques ? C’est bientôt terminé grâce à ce produit indispensable et efficace vendu chez Lidl pour moins de 4 euros.

Ne vous laissez plus embêter par les moustiques cet été

Ce qu’il y a d’embêtant avec le printemps et l’été, ce n’est pas tellement la chaleur, mais bien les moustiques. Nous sommes entrés dans la période pénible où ces petits insectes nous compliquent la vie avec leurs piqûres.

Pas moyen d’être tranquille et à l’abri. Et ce ne sont pas les sprays, crèmes ou autres répulsifs qui vont nous aider. Rien ne semble pouvoir arrêter les moustiques. À moins que… Lidl a peut-être trouvé la solution pour un prix qui défie toute concurrence.

Pour l’arrivée des beaux jours, l’enseigne allemande a préparé une large gamme de produits pour se prémunir des moustiques. Celui qui devrait ainsi faire fureur auprès des clients est la moustiquaire de porte vendue pour 3,99 euros depuis le 21 mai.

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Lidl met en vente des moustiquaires ultra simples d’installation

Crédit photo : Lidl

En effet, vous avez bien lu, Lidl met en vente une moustiquaire ultra simple à fixer sur vos portes grâce à sa bande et ses pastilles auto-agrippantes, indique le site. La moustiquaire mesure 100 x 220 centimètres et possède une fermeture magnétique au centre. Parfait pour profiter de l’air extérieur le soir sans risquer de faire entrer les moustiques.

Par ailleurs, Lidl n’en oublie pas les fenêtres. Là aussi, l’enseigne propose des moustiquaires de fenêtres avec fermeture magnétique d’une dimension de 130 x 150 cm mais aussi de 110 x 130 cm. Comptez 4,99 euros pour la première et 9,99 euros pour la deuxième.

Crédit photo : Lidl

En quelques secondes, les moustiquaires sont posées et vous protégeront des moustiques et même des rayons UV. Les clients qui les ont déjà achetées en sont ravis. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à profiter sans risquer de piqûres.