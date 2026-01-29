Mutuelle senior Macif : des garanties adaptées aux soins spécifiques des seniors

La mutuelle de la Macif est accessible à tous les profils, mais elle sait aussi s'adapter aux besoins spécifiques des personnes et de certaines tranches d'âge. Découvrez les garanties offertes aux seniors de plus de 60 ans, pour qu'ils prennent soin de leur santé tout en se faisant rembourser de leurs frais médicaux.

Une formule économique pour les petites retraites avec la mutuelle de la Macif

Tous les seniors ne touchent pas la même pension de retraite. Pour certains, la baisse de revenus les oblige à contrôler toutes leurs dépenses. Pourtant, faire l’impasse sur une complémentaire santé ne semble pas la meilleure option, puisqu’avec l’âge, les dépenses de santé sont plus nombreuses.

À la Macif, vous pouvez choisir entre 6 formules de soins et 5 niveaux d’équipements. Pour les seniors qui cherchent à faire des économies, tout en gardant une mutuelle, la Macif propose la formule économique. Elle permet d’être remboursé sur les soins courants et les frais d’hospitalisation, mais attention elle ne donne pas le droit à une chambre particulière remboursée, ni à un lit accompagnant. En revanche, vous pouvez choisir entre deux niveaux de garanties concernant les équipements (optique, dentaire, appareillage auditif).

À noter qu’il existe aussi la formule Primo, encore moins chère que la formule économique, mais elle ne permet pas de choisir son niveau d’équipement. Si vous portez des lunettes ou que vous devez être appareillé auditivement, vous serez limité aux offres 100% santé.

La mutuelle de la Macif et les séniors : la formule Excellence pour une couverture complète

La formule Excellence correspond au plus haut niveau de garanties pour la mutuelle de la Macif, tant au niveau des soins courants que pour les équipements.

Cette fois, vous aurez le droit à une prise en charge de la chambre particulière, même en ambulatoire, et une personne pourra également rester avec vous si vous avez besoin d’un accompagnant. Les honoraires sont également mieux indemnisés, tout comme les examens complémentaires (radiologie, biologie…). Vous pourrez aussi vous faire rembourser sur des actes classés dans le bien-être, comme les séances chez le pédicure et l’ostéopathe, des rendez-vous fréquents chez les seniors. Le montant du forfait de vaccination est également plus élevé, ce qui est peut être intéressant si vous n’êtes pas encore concerné par le vaccin gratuit de la grippe.

Pour la partie des équipements, vous serez aussi mieux remboursé si vous choisissez des verres et une monture en dehors du dispositif 100% santé. Même chose pour les frais chez le dentiste, les appareillages chez un audioprothésiste, ou encore pour le matériel médical et les cures thermales.

Des garanties d’assistance quel que soit le contrat de mutuelle avec la Macif

Si la Macif offre une mutuelle adaptée aux soins spécifiques des seniors, elle donne aussi le droit à des garanties d’assistance, quel que soit le contrat signé. Concrètement, la Macif offre des services pour vous aider, vous et vos proches, si vous êtes hospitalisé ou immobilisé à votre domicile. Et ces services sont nombreux.

Cela peut être une garde d’animaux ou l’intervention d’une personne pour veiller sur votre conjoint si vous êtes aidant et que vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez aussi être indemnisé pour le trajet d’un proche qui vient vous aider ou sur vos trajets qui vous amènent à des rendez-vous médicaux après une hospitalisation.

La Macif peut aussi vous accompagner pour trouver des solutions afin de préparer votre domicile avant votre retour d’hospitalisation, avec une livraison de courses, la remise en route du chauffage… ou à l’inverse, mettre en sécurité votre domicile si vous êtes hospitalisé en urgence.