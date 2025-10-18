Ce senior envoie 250 candidatures pour trouver un emploi et n'obtient une réponse... qu'à la 178ème

Par |

Un homme âgé au travail

Quand on est un senior, il peut être difficile de trouver un nouvel emploi. Heureusement, il existe des solutions pour aider lors d’une reconversion professionnelle.

Il n’est pas toujours évident d’entamer une reconversion professionnelle ou de trouver un nouvel emploi quand on est un senior proche de la retraite. En effet, les entreprises peuvent refuser d’embaucher un senior à cause des stéréotypes sur l’âge, sur l’efficacité de la personne ou encore son adaptation aux équipes ou aux nouveaux outils.

Une senior à un entretien d'embaucheCrédit photo : iStock

Aujourd’hui, selon des chiffres relayés par Beauty Case, le taux d’emploi des seniors en France est de 69,4%. Cependant, les recherches peuvent durer très longtemps pour les demandeurs d’emploi, qui peuvent désespérer. C'est le cas de cette femme qui a décroché son premier CDI... à 60 ans.

250 candidatures

C’est aussi le cas de Benoît, un homme âgé de 58 ans à la recherche d’un emploi. Pour trouver un nouveau travail, il a envoyé 250 candidatures. Il s’agissait de candidatures spontanées, mais aussi des réponses à des offres d’emploi. Cependant, Benoît n’a reçu aucune proposition jusqu’à la 178ème candidature.

Une senior attend son entretienCrédit photo : iStock

Face à ces difficultés, il existe des solutions pour aider les personnes plus âgées à revenir dans le monde du travail. C’est par exemple le cas de l’entreprise Atout Senior, qui aide ces personnes dans leur reconversion professionnelle. Avec quatre mois de remise à niveau, des cas pratiques et des stages en entreprise, les seniors se forment, créent du réseau et acquièrent de nouvelles compétences.

Dans son cas, Benoît a suivi cette formation. Elle lui a permis de s’intégrer dans des équipes mêlant tous les âges et de retrouver un bon niveau. Aujourd’hui, Benoît se sent légitime et a de nouveau confiance en lui.

Source : Beauty Case
Suivez nous sur Google News
Emploi

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un boulanger
“Il est courageux, motivé” : Ce boulanger se bat pour que son apprenti, menacé d’expulsion, reste en Fance
Pôle Emploi
TOP 10 des départements français où il est le plus facile de trouver un emploi en CDI
Candidate surprise lors d'un entretien d'embauche
Ces 3 phrases que vous ne devez jamais dire en entretien d'embauche, selon les recruteurs
Elle imprime son CV sur son t-shirt
Après plus de 100 refus, une mère de famille en recherche d’emploi imprime son CV sur son tee-shirt
Un ordinateur
Par inadvertance, la RH envoie un refus groupé à 340 candidats… qui en rigolent et s’organisent un rendez-vous au bar