Ce senior envoie 250 candidatures pour trouver un emploi et n'obtient une réponse... qu'à la 178ème

Quand on est un senior, il peut être difficile de trouver un nouvel emploi. Heureusement, il existe des solutions pour aider lors d’une reconversion professionnelle.

Il n’est pas toujours évident d’entamer une reconversion professionnelle ou de trouver un nouvel emploi quand on est un senior proche de la retraite. En effet, les entreprises peuvent refuser d’embaucher un senior à cause des stéréotypes sur l’âge, sur l’efficacité de la personne ou encore son adaptation aux équipes ou aux nouveaux outils.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, selon des chiffres relayés par Beauty Case, le taux d’emploi des seniors en France est de 69,4%. Cependant, les recherches peuvent durer très longtemps pour les demandeurs d’emploi, qui peuvent désespérer. C'est le cas de cette femme qui a décroché son premier CDI... à 60 ans.

250 candidatures

C’est aussi le cas de Benoît, un homme âgé de 58 ans à la recherche d’un emploi. Pour trouver un nouveau travail, il a envoyé 250 candidatures. Il s’agissait de candidatures spontanées, mais aussi des réponses à des offres d’emploi. Cependant, Benoît n’a reçu aucune proposition jusqu’à la 178ème candidature.

Crédit photo : iStock

Face à ces difficultés, il existe des solutions pour aider les personnes plus âgées à revenir dans le monde du travail. C’est par exemple le cas de l’entreprise Atout Senior, qui aide ces personnes dans leur reconversion professionnelle. Avec quatre mois de remise à niveau, des cas pratiques et des stages en entreprise, les seniors se forment, créent du réseau et acquièrent de nouvelles compétences.

Dans son cas, Benoît a suivi cette formation. Elle lui a permis de s’intégrer dans des équipes mêlant tous les âges et de retrouver un bon niveau. Aujourd’hui, Benoît se sent légitime et a de nouveau confiance en lui.