Ni barrière à l'entrée, ni ticket à la sortie : sur la nouvelle A69, c'est votre plaque qui déclenche le péage, et il faut payer dans les 72 heures

Attention si vous empruntez l’autoroute A69, dans le sud-ouest de la France : vous ne passerez plus par le péage et devrez payer votre passage dans les 72 heures.

L’autoroute A69 est ouverte à la circulation depuis le début du mois de novembre. Elle relie Toulouse à Castres et ne fait pas l'unanimité auprès des locaux, exaspérés par le prix du péage jugé trop élevé. Mais cette autoroute n’est pas comme les autres puisqu’une partie est en flux libre. Cela signifie que les automobilistes ne s’arrêtent plus devant une barrière au moment de passer le péage.

Des portiques sont installés tout le long de l’autoroute pour identifier les véhicules qui empruntent la voie. Votre plaque d’immatriculation est relevée automatiquement quand vous passez sous les portiques et vous n’avez plus besoin de vous arrêter au péage.

Régler le péage dans les 72 heures

De Verfeil à Castres, les portiques lisent les plaques d’immatriculation des véhicules et repèrent leur classe. Après votre passage, vous devez régler votre avis dans les 72 heures. Le montant est calculé après votre sortie de l’autoroute et selon le nombre de portiques franchis.

Les autoroutes à flux libre permettent aux automobilistes de ne plus ralentir à l’approche d’un péage, ce qui limite les embouteillages et la pollution.

Jusqu’à 98,50 euros d’amende en cas d’oubli

Sur l’A69, pour le trajet le plus long de Verfeil à Castres, une voiture devra payer 8,50 euros. Selon Selectra, ce montant passe à 12,90 euros pour un véhicule de classe 2 comme un camping-car ou un utilitaire haut, et à 5,10 euros pour une moto.

Crédit photo : Selectra

Attention, vous devez impérativement payer le péage dans les 72 heures et ne pas l’oublier. Si vous ne le faites pas, vous pouriez recevoir une amende salée. Le montant passe à 18,50 euros si vous réglez sous 15 jours, et à 98,50 euros passé cette date.

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Des abonnements disponibles

Si vous avez un badge de télépéage, le trajet s’ajoute à votre facture habituelle. Vous n’avez aucune démarche à faire et n’avez pas besoin de régler votre paiement dans les 72 heures. Pour les habitués qui emprutent fréquemment cette route, deux abonnements sont possibles : Mon Pass A69 et Fréquence A69.

Le premier est un forfait mensuel avec un engagement de 6 mois minimum qui permet de faire des trajets illimités. Le second offre des réductions progressives sans engagement, de 30% dès 20 trajets à 60% à partir de 80 trajets.