Péages sans barrière : sur ces autoroutes, voici le délai pour payer après votre passage, sinon jusqu'à 90 €

Sur certaines autoroutes, les péages en flux libre détectent votre plaque ou votre badge sans arrêt aux barrières. Sans badge, vous avez 72 heures pour payer.

En France, certaines autoroutes sont dotées de péages en flux libre, qui permettent de circuler sans s’arrêter aux barrières. Des portiques équipés de caméras infrarouges et de capteurs détectent les véhicules en mouvement.

En 2019, des tests de ce nouveau modèle ont été effectués et finalement adoptés sur certains axes par deux concessionnaires dès 2022 : Aliae (Eiffage) et Sanef.

Comme l’indique le site commun des ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports et de la Ville et du Logement, « une autoroute à péage en flux libre est une autoroute payante, mais sans barrière de péage ». En effet, le péage fonctionne soit avec badge, soit par lecture optique de votre plaque d'immatriculation lors de votre passage.

Déjà trois axes en service

Les principaux axes concernés en France sont l’autoroute A79 (Sazeret-Digoin), intégralement en flux libre depuis novembre 2022, l’autoroute A13 entre Paris et Caen et l’autoroute A14 (Paris-Normandie), en service depuis fin 2024.

Le diffuseur de Boulay, en Moselle, sur l’autoroute A4 est également en flux libre. En fin d’année 2026, l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres sera concernée par une mise en service de la technologie flux libre.

Des travaux sur l'A13

En raison de travaux majeurs et d'une fermeture prolongée du tunnel de Saint-Cloud sur l'A13, l'autoroute A14 (habituellement très chère) devient temporairement gratuite en semaine à partir du 16 novembre 2026 pour désengorger le réseau secondaire.

Lorsque vous passez un péage en flux libre avec un badge télépéage (comme le service Ulys), le passage est détecté automatiquement et prélevé sans aucune action de votre part. Sans badge, la lecture optique enregistre la plaque d'immatriculation. Vous devez ensuite régler votre trajet dans un délai de 72 heures.

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Comment fonctionne le paiement ?

Pour régler, vous pouvez aller sur le site internet du concessionnaire concerné (par exemple Sanef pour l'A13/A14 ou Aliae pour l'A79) ou chez un buraliste : via le réseau partenaire Nirio.

Bien que les barrières soient absentes, le péage reste obligatoire. Le délai légal pour régler votre trajet sur les sites des concessionnaires (comme Sanef pour l'A13/A14 ou Aliae pour l'A79) est strictement de 72 heures après votre passage. En cas d'oubli, l’indemnité forfaitaire est de 90 €, en plus du péage (minorée à 10 € si vous réglez dans les 15 jours suivant l’envoi de l’avis de paiement).