Noël : quel est le meilleur moment pour acheter son sapin ?

Le mois de décembre arrive et il sera bientôt temps d’acheter votre sapin de Noël. Voici le bon moment pour l’acheter pour qu’il soit toujours beau le soir du réveillon.

Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant le mois de décembre et le lancement des préparatifs de Noël. Les villes installent leurs décorations, certains foyers ont déjà préparé les cadeaux et il est bientôt temps d’acheter son sapin. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous vous demandez peut-être comment bien choisir votre sapin et quelle est la meilleure période pour l'acheter.

Crédit photo : iStock

En effet, avec le temps, les sapins s’abîment. Ils se déssèchent et perdent leurs épines, ce qui peut être dommage le jour de Noël. Pour éviter cela, voici la meilleure période pour acheter son sapin à l’approche de Noël.

Quand acheter son sapin ?

La période à laquelle vous devez acheter votre sapin dépend de sa variété. En effet, certaines espèces sont plus robustes que d’autres et peuvent donc se conserver plus longtemps. C’est le cas du célèbre sapin Nordmann. Résistant, il ne perd pas beaucoup ses épines et peut être conservé entre trois semaines et un mois. Selon le site du Gamm Vert, si vous l’achetez dans la première quinzaine de décembre, vous pourrez le garder jusqu’à quelques jours après le Nouvel an.

Crédit photo : iStock

En revanche, d’autres sapins sont plus fragiles, comme l’Epicéa, une variété qui dégage un agréable parfum que l’on aimerait ne pas perdre à l’approche du réveillon. L’Epicéa perd facilement ses aiguilles, notamment quand il est exposé à la chaleur. Pour cette raison, il est recommandé de l’acheter seulement quelques jours avant Noël.

“La meilleure période, selon moi, c’est entre le 5 et le 15 décembre pour le Nordmann et le sapin noble. Ce dernier est moins répandu. Il se distingue par sa couleur particulière, qui tend vers le bleu et sa grande taille. Comme le Nordmann, il est surtout choisi pour sa résistance. En revanche, pour l’Epicéa, mieux vaut attendre quatre ou cinq jours avant le réveillon”, a précisé Romain Saint Joanis, producteur de sapin, à France 3.

Entretenir son sapin

Une fois que vous avez acheté votre sapin, voici quelques conseils pour l’entretenir et faire en sorte qu’il tienne plus longtemps. Si vous avez opté pour un sapin en pot, pensez à l’arroser au moins une fois par semaine. Évitez également de placer votre sapin près d’une source de chaleur, comme une cheminée ou un radiateur, car la chaleur va accélérer le déssèchement du sapin et la perte de ses aiguilles.

Les astuces pour recycler votre sapin

Enfin, pour décorer votre maison pour Noël tout en protégeant l’environnement, pensez à acheter un sapin local et à le recycler une fois les festivités terminées. Pour cela, de nombreuses options s'offrent à vous : vous pouvez recycler votre sapin vous-même en l'ajoutant à votre tas de compost, en l'utilisant pour pailler vos plantations, en le replantant ou en le déposant simplement dans la benne des déchets verts de votre déchetterie locale.