Placé en liquidation judiciaire, Office Depot a définitivement cessé son activité le 24 novembre dernier. Les magasins restants et le site internet de l’enseigne ont fermé.

Office Depot était un magasin de papeterie et de fournitures de bureau qui a ouvert ses portes en France en 1995. Après 31 ans d’activité dans le pays, l’enseigne a définitivement fermé.

La société Ankaa, qui exploitait l’enseigne, a été placée en liquidation judiciaire le 7 octobre dernier. C'est aussi le cas de l'enseigne de meubles et de décoration Alinéa qui a cessé son activité.

27 magasins ont fermé

En 2021, Office Depot comptait encore 60 points de vente. Ces derniers jours, les magasins encore ouverts ont fermé. Au total, on compte 27 fermetures en France, dont 17 à Paris. En Île-de-France, deux grands magasins Leroy Merlin ont également fermé. Le site internet d'Office Depot n’est plus marchand et plus aucune commande n’est acceptée.

Si l’enseigne ferme ses portes, c’est parce que le secteur de la papeterie et des fournitures de bureau est menacé à cause de la dématérialisation. Aujourd’hui, nous avons beaucoup moins besoin de feuilles et de fournitures quand on a un ordinateur. Dans les entreprises, les factures, contrats et archives papiers sont progressivement remplacés par l’informatique.

Une baisse de la consommation de 40 %

La consommation française de papier bureautique a chuté de 40 % entre 2015 et 2025. En plus de cela, Office Depot était confronté à une hausse des coûts logistiques. L’enseigne devait payer les loyers de ses magasins, les salaires des employés ainsi que les frais logistiques, tout en ayant une baisse du chiffre d’affaires. La baisse des ventes avait aussi conduit Maisons du Monde à annoncer, en 2024, des fermetures ou déménagements de magasins.

“Malgré les efforts engagés par Ankaa et ses salariés, les conditions d’un redressement durable n’ont pas pu être réunies”, a déclaré la porte-parole d’Ankaa.

185 salariés vont être licenciés

Au fil des années, les ventes ont reculé chez Office Depot, selon Economie Matin. Les clients se sont également tournés vers la concurrence et ont préféré acheter la papeterie et les fournitures sur des plateformes en ligne comme Amazon, Cdiscount ou Bureau Valée.

Comme Office Depot n’a trouvé aucun repreneur, l’enseigne a définitivement fermé ses portes et les 185 salariés restants feront l’objet d’une procédure de licenciement économique.