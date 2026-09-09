Aldi : les clients paient leurs courses 12 euros avant d'entrer dans le supermarché et ne passent plus à la caisse

Et s’il n’était plus nécessaire de faire la queue à la caisse pour payer ses courses ? C’est que propose l’enseigne Aldi, qui fait payer ses clients à l'entrée du magasin.

Faire ses courses est une corvée pour de nombreux foyers. En plus de passer du temps dans les supermarchés à trouver tous les aliments nécessaires, nous devons faire la queue à la caisse. Cette étape peut être fastidieuse quand il y a beaucoup de monde et nous faire perdre un temps précieux.

Pour cette raison, l’enseigne Aldi a décidé de supprimer les caisses de ses nouveaux magasins à Greenwich (Royaume-Uni) et Utrecht (Pays-Bas). Là-bas, les clients paient avant d’entrer dans le supermarché et ne passent plus par la caisse.

Les clients surveillés par des caméras

En entrant dans le magasin, les clients paient un dépôt de 12 euros. La somme est prélevée dès qu’ils entrent dans le commerce via un QR code ou directement par carte bancaire. Ce système a été mis en place pour vérifier que les clients disposent d’assez d’argent pour régler leurs achats.

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Ensuite, les clients sont suivis dans le supermarché par des caméras intelligentes qui enregistrent les articles pris. Le montant total est débité automatiquement à la sortie. À noter que les 12 euros payés à l'entrée du magasin ne sont pas une somme supplémentaire à payer puisque ce montant est déduit du total des achats réalisés. Si vous n’avez rien acheté, vous serez remboursé quelques jours plus tard.

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Notre vie privée menacée

Si ce système est avantageux car il peut nous permettre de gagner du temps quand on fait nos courses, il présente quelques failles, notamment au niveau de la vie privée et de la sécurité des données des clients.

“L’idée que chaque geste des consommateurs soit suivi par des caméras et des capteurs sucite des craintes quant à l’utilisation de ces informations et à la sécurité des données”, indique Presse Citron.

Après le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ce système arrivera-t-il en France ?