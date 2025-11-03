Après Lidl, Aldi lance une opération de déstockage de produits à petit prix

Tout comme Lidl, Aldi vient de lancer une opération de déstockage de certains de ses produits à des prix réduits.

Aldi prend exemple sur Lidl

Tout comme Lidl, Aldi fait partie des magasins discounts les plus prisés des Français. Il faut dire qu’ils proposent tous les deux une large gamme de choix à prix réduit. Que ce soit pour de la décoration ou des accessoires de cuisine chez Lidl, par exemple.

Cependant, Aldi n’est pas en reste. L’enseigne allemande vient de frapper un grand coup. La semaine dernière, elle a pris exemple sur son concurrent Lidl qui a ouvert des magasins de destockage. C’est à Mesnil-Esnard, dans les alentours de Rouen, que Aldi a proposé son offre de destockage dans un magasin physique.

Vendre les invendus à des prix attractifs

Déstockage d'un Aldi en Belgique. Crédit photo : La Voix du Nord

C’est dans son ancien bâtiment de Mesnil-Esnard que ce Aldi (qui a déménagé quelques mètres plus loin) a installé son offre de destockage. À l’intérieur, les clients retrouvent des étagères et des bacs remplis comme dans un magasin classique. En revanche, ils ne trouveront aucun produit alimentaire.

En effet, tous les produits proposés à la vente sont non-alimentaires. Il s’agit d’invendus en tous genres : accessoires de cuisine, de jardin, objets de décoration, jouets, vêtements…

« Venez profiter de nos bonnes affaires dans notre magasin éphémère de déstockage à petits prix ! », a indiqué Amélie Flambard, la responsable des ventes, sur LinkedIn.

Capture d'écran. Crédit photo : Amélie Flambard/ LinkedIn

Plutôt que de retourner en entrepôt où ils seront stockés après leur passage en magasin, ces invendus ont le droit à une seconde chance à des prix attractifs. Cependant, les clients désireux de s’offrir des objets indispensables pour la maison feraient mieux de se dépêcher. L’opération destockage de Aldi est éphémère et fermera ses portes le 8 novembre prochain.

Enfin, si l’opération est un succès -comme c’est le cas avec Lidl-, il y a fort à parier qu’une nouvelle pourrait voir le jour.