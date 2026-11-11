Paris doit encore supprimer environ 3 000 places de stationnement avant le 31 décembre : la règle des 5 mètres devant les passages piétons arrive à échéance

À partir du 1er janvier 2027, il sera interdit de se garer à moins de cinq mètres d’un passage piéton. Les villes n’ont plus que quelques mois pour supprimer leurs places de stationnement.

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Une voiture garée à côté d'un passage piéton

Afin de garantir la sécurité des piétons sur la route, une nouvelle réglementation va bientôt être appliquée. Il s’agit de la loi mobilité de 2019 qui demande à ce que toutes les places de stationnement situées à moins de cinq mètres d’un passage piéton soient supprimées.

Cette mesure vise à garantir la sécurité des piétons, qui peuvent parfois être cachés derrière des véhicules stationnés alors qu’ils veulent traverser la route. Dans ce cas, les conducteurs ne voient pas les piétons, ce qui peut être très dangereux. Selon des chiffres partagés par la ville de Nantes, “un tiers des piétons sont accidentés sur ces traversées, principalement en raison de la mauvaise visibilité causée par les véhicules en stationnement”.

“Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en ament des passages piétons”, a indiqué le ministère des Transports.

Des milliers de places supprimées

Cette loi s’applique dans toutes les communes françaises, peu importe leur taille et leur nombre d’habitants. Des milliers de places de stationnement vont donc devoir être supprimées partout en France. Seules les places réservées aux personnes handicapées, les emplacements pour les véhicules à deux roues et les quais de chargement pourront rester près des passages piétons.

Alors que les villes françaises n’ont plus que quelques mois pour appliquer la loi, certaines associations estiment que l’objectif est impossible à atteindre. À Paris, 3 000 places doivent encore être supprimées.

Un manque de places en ville

En plus de cela, cette loi est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes qui auront moins de places pour se garer en ville.

“La métropole lilloise perdra environ 4 500 places de stationnement, Lyon en verra disparaître plus de 3 300, Bordeaux près de 1 000 et Amiens 3 325”, a déclaré la Fédération nationale des métiers du stationnement.

La suite après cette vidéo

Une amende en cas de non-respect

Si vous ne respectez pas cette nouvelle règle et que vous stationnez sur un passage piéton ou à moins de cinq mètres de celui-ci, votre stationnement sera considéré comme “très gênant”, et ce même en cas d’arrêt bref de quelques minutes. Vous risquerez alors une amende de 135 euros et votre véhicule pourra être mis en fourrière si vous n’êtes pas sur les lieux.

L’amende pourra être minorée à 90 euros en cas de paiement rapide et majorée à 375 euros en cas de retard. Pour le moment, on ne sait pas ce qu’il adviendra si un automobiliste se gare sur une place située à côté d’un passage piéton, qui n’a pas été supprimée par la ville.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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