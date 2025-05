Ces places de parking que tout le monde utilise sont interdites et vous risquez 575€ d'amende

En ville, vous ne pouvez pas stationner n’importe où. Certaines places de parking sont notamment interdites, et pourtant, de nombreux conducteurs se garent dessus, au risque d’écoper d’une amende de 575 euros.

Si nous voulons éviter les infractions et les amendes quand nous conduisons, nous devons bien connaître le Code de la route. En effet, il existe certaines spéficités qui ne sont pas toutes connues des conducteurs, notamment quand il s’agit de se garer. Par exemple, cette mauvaise habitude en voiture est illégale et peut valoir une amende salée et pourtant, de nombreux conducteurs continuent de le pratiquer.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, toutes les places de parking que nous voyons ne sont pas bonnes à prendre. Certaines d’entre elles sont même interdites, sous peine d’écoper d’une amende salée.

Crédit photo : iStock

Des stationnements interdits

Ainsi et selon le Code de la route, un automobiliste n’a pas le droit de se garer à proximité d’un passage piéton. Comme le rapporte L’Internaute, les conducteurs doivent laisser au moins cinq mètres d’écart, soit l’équivalent de la longueur d’une voiture, en amont du passage piéton et dans le sens de la circulation. Pourtant, peu de personnes savent qu’il est interdit de se garer devant un passage piéton, et il n’est pas rare de voir des véhicules stationner à cet endroit, faute de trouver d’autres places.

Crédit photo : iStock

Si vous vous garez devant un passage piéton, votre stationnement sera considéré comme “très gênant”. Cette règle a été établie afin d’assurer la sécurité des piétons. Si une voiture se trouve devant un passage piéton, la visibilité est réduite : les automobilistes ne voient pas les personnes à pied arriver et risquent de les renverser.

“La distance réglementaire de cinq mètres n’est pas toujours suffisante pour assurer la co-visibilité entre piétons en situation de traversée et conducteurs”, a affirmé le Cerema, selon Le Journal du Net.

Une amende salée

Depuis la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019, les collectivités ont l’interdiction d’aménager des places de parking près des passages piétons. En plus de cela, selon l’article L118-5-1 du Code de la voirie routière, les municipalités ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour supprimer toutes les places existantes à moins de cinq mètres des passages piétons.

Si vous ne respectez pas la loi et que vous décidez de vous garer devant un passage piéton, vous risquez une amende de 135 euros, majorée à 575 euros en cas de retard de paiement. Votre véhicule peut être immobilisé et mis à la fourrière si vous êtes absent ou que vous refusez de vous déplacer.

Crédit photo : iStock

En évitant de vous garer devant un passage piéton, vous assurez donc la sécurité des automobilistes et des personnes qui traversent la route, mais vous vous protégez également d’une autre amende : le refus de priorité à un piéton. En effet, si vous ne laissez pas passer un piéton parce que vous ne l’avez pas vu, et que vous lui coupez la route, vous risquez un retrait de six points sur votre permis de conduite ainsi qu’une suspension de votre permis jusqu’à trois ans en cas de mise en danger de la personne. Pour éviter tous ces problèmes, veillez donc à vous garer loin des passages piétons.