Voici la distance exacte à laquelle vous devez vous arrêter d'un passage piéton, sous peine d'amende

Beaucoup d'automobilistes l'ignorent, mais s'arrêter ou stationner trop près d'un passage piéton peut vous coûter très cher. Le Code de la route impose une distance précise à respecter, et les sanctions tombent sans avertissement. Voici tout ce qu'il faut savoir pour éviter une amende salée et un éventuel passage par la fourrière.

Sur la route, certaines règles sont bien connues de tous : respecter les limitations de vitesse, s'arrêter au feu rouge, céder le passage aux piétons engagés sur la chaussée… Mais il existe une réglementation que de nombreux conducteurs ignorent encore aujourd'hui : la distance minimale à respecter en amont d'un passage piéton lorsqu'on souhaite s'arrêter ou stationner.

Cette règle, instaurée pour améliorer la visibilité entre les piétons et les automobilistes, a pourtant une importance capitale en matière de sécurité routière. En 2025, selon les données provisoires de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 451 piétons ont perdu la vie sur les routes françaises. Une statistique qui rappelle pourquoi cette mesure existe et pourquoi elle est désormais strictement appliquée par les forces de l'ordre.

5 mètres : la distance fatidique à connaître absolument

La règle est claire et inscrite noir sur blanc dans le Code de la route. Selon l'article R417-11, il est interdit de stationner sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements spécifiquement matérialisés à cet effet.

Concrètement, cinq mètres correspondent à peu près à la longueur d'une voiture standard. Cette zone tampon, devenue obligatoire depuis le décret du 2 juillet 2015, vise à garantir une bonne co-visibilité entre les conducteurs et les piétons s'apprêtant à traverser. Sans cette marge, un véhicule stationné juste devant un passage piéton masque complètement la vue, créant un véritable angle mort potentiellement mortel.

À noter que toutes les communes de France ont jusqu'au 31 décembre 2026 pour mettre en conformité leurs emplacements de stationnement avec cette réglementation. Cela implique la suppression de milliers de places dans les grandes villes : 4 500 sur la métropole de Lille, plus de 3 300 à Lyon, ou encore 1 000 à Bordeaux.

Une amende de 135 euros et la fourrière au programme

Les sanctions prévues par la loi sont loin d'être anecdotiques. Stationner à moins de cinq mètres d'un passage piéton, ou pire, sur le passage lui-même, est considéré comme un stationnement très gênant. Il s'agit d'une contravention de quatrième classe, passible d'une amende forfaitaire de 135 euros.

L'amende peut être minorée à 90 euros en cas de paiement rapide, mais elle peut aussi être majorée jusqu'à 375 euros, voire grimper à 750 euros maximum en cas de procédure judiciaire. Et ce n'est pas tout : les autorités peuvent également ordonner la mise en fourrière du véhicule, ce qui ajoute des frais d'enlèvement et de garde particulièrement salés à la note finale.

La suite après cette vidéo

Attention également à ne pas confondre cette infraction avec le refus de priorité à un piéton engagé sur le passage clouté. Cette dernière, bien plus grave, entraîne une amende de 135 euros assortie d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire et peut aller jusqu'à une suspension du permis pour une durée de trois ans. Pour consulter le détail complet de la réglementation, vous pouvez vous référer directement au texte officiel de l'article R417-11 du Code de la route sur Légifrance.

Une vigilance accrue grâce aux nouvelles technologies

Avec l'arrivée massive des voitures équipées du système LAPI (Lecture Automatisée des Plaques d'Immatriculation), capables de scanner jusqu'à 1 500 plaques par heure, les chances de passer entre les mailles du filet sont aujourd'hui quasi nulles. La vidéo-verbalisation permet également aux agents de sanctionner un conducteur sans avoir à l'arrêter physiquement : l'avis de contravention arrive directement dans la boîte aux lettres.

Si certains conducteurs pensent encore qu'ils peuvent se faufiler en stationnant rapidement « juste pour quelques minutes » devant un passage piéton, la réalité est tout autre : cette mauvaise habitude pourtant courante peut vite faire grimper la facture jusqu'à 575 euros d'amende, notamment lorsque s'ajoutent des frais annexes comme la mise en fourrière.

Comment bien repérer la zone interdite ?

Dans certaines villes, des marquages au sol ont été ajoutés pour matérialiser plus clairement cette zone tampon. Depuis l'arrêté du 12 décembre 2018, une signalisation en pointillés blancs peut être implantée entre 2 et 5 mètres en amont du passage piéton afin d'indiquer précisément l'endroit où le conducteur doit s'arrêter.

En l'absence de ce marquage, mieux vaut adopter le réflexe de la longueur d'une voiture : si la distance entre votre pare-chocs avant et le début du passage piéton est inférieure à la taille de votre véhicule, ne vous garez surtout pas. C'est la garantie d'éviter une mauvaise surprise dans votre boîte aux lettres quelques jours plus tard.

En matière de sécurité routière, chaque mètre compte. Et au-delà de l'aspect financier, respecter cette règle des cinq mètres, c'est avant tout protéger la vie des piétons les plus vulnérables : enfants, personnes âgées, ou simples promeneurs traversant la chaussée. Un petit geste qui peut sauver des vies.