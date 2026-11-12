En Belgique, des caméras lisent les plaques 24h/24 : les voitures françaises les plus anciennes risquent jusqu'à 350 euros à Bruxelles, Anvers et Gand

Attention si vous avez l’intention de circuler en Belgique prochainement : certains véhicules sont interdits et vous pouvez écoper d’une amende allant de 150 à 350 euros.

Si vous allez en Belgique, il est important de vous renseigner sur les règles de circulation dans certaines villes. En effet, Bruxelles, Anvers et Gand ont instauré des zones environnementales, à basses émissions (LEZ). Dans ces zones, des restrictions d’accès sont instaurées pour limiter la circulation des véhicules polluants, tout comme dans ces deux grandes villes françaises où certains véhicules sont interdits.

Les villes concernées sont Bruxelles, Anvers et Gand. La restriction concerne les voitures immatriculées en Belgique tout comme les véhicules étrangers. L’accès dans ces zones est restreint pour les voitures les plus polluantes.

Trois villes belges concernées

Les périmètres des LEZ sont indiqués par des panneaux spécifiques, représentant une voiture émettant de la fumée dans un cercle rouge. Selon Moniteur Automobile, l’accès à ces zones environnementales est contrôlé par des caméras ANPR intelligentes capables de scanner les plaques d’immatriculation des véhicules. Ce processus fonctionne 7j/7 et 24h/24, y compris les week-ends et les jours fériés.

Crédit photo : Ambassade de France en Belgique

Depuis 2018, la LEZ s’étend sur les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Les véhicules sont autorisés à partir de la norme Euro 6 minimum, et les diesels de Euro 0 à Euro 5 sont interdits. La LEZ d’Anvers couvre tout le territoire situé à l’intérieur du Ring R1 et à Gand, la zone environnementale est délimitée par le Ring R40 où la vitesse est réduite à 30 km/h.

Dans ces deux dernières zones, les véhicules diesel de norme Euro 4 ou inférieure et les modèles essence de norme Euro 1 ou inférieure ne bénéficient pas d’un accès libre. En plus de cette règle, une vignette numérique sera obligatoire en Belgique dès le 1er mai 2027 pour circuler sur les autoroutes et routes régionales.

Comment savoir si on peut circuler ?

Pour savoir si votre véhicule est autorisé dans ces zones ou s’il est trop polluant, vous devez vérifier sa norme Euro, indiquée dans le champ V.9 de votre carte grise européenne. Si la norme Euro n’est pas indiquée, la date de première mise en circulation permet de la déterminer.

L’identification des plaques belges se fait automatiquement, mais si vous circulez avec une voiture étrangère, vous devez obligatoirement vous enregistrer au préalable et gratuitement en ligne. Si vous devez impérativement vous rendre dans une LEZ mais que votre véhicule ne respecte pas les critères d’accès, il est possible de payer un pass journalier de 35 à 45 euros selon la ville, pour pénétrer exceptionnellement dans la zone.

Des dérogations sous conditions existent pour les personnes en situation de handicap et les véhicules anciens de collection de plus de 30 ans.

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Jusqu’à 350 euros d’amende

Si vous ne respectez pas cette règle et que vous entrez dans une LEZ avec un véhicule interdit sans autorisation, vous risquez une amende dont le montant varie selon la ville. Dans la région de Bruxelles, vous pourrez écoper d’une amende de 350 euros par infraction, avec une limite d’amende tous les trois mois maximum.

À Anvers, l’amende est de 150 euros pour une première infraction, 250 euros pour la deuxième et 350 euros à partir de la troisième. À Gand, vous recevrez une amende de 185 euros, limitée à une amende par jour.

Une bonne chose à savoir avant de se rendre en Belgique.