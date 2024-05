Ces véhicules seront interdits dans deux grandes villes françaises, à partir de janvier 2025

Avis aux conducteurs : ces véhicules seront interdits dans deux grandes villes de France dès janvier 2025. Suivez le guide !

Depuis plusieurs années, les voitures les plus polluantes n’ont plus le droit de circuler dans les zones à faibles émissions (ZFE). Une mesure visant à réduire la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.

Selon le site notre-environnement.gouv.fr, « en France, les véhicules particuliers sont à l’origine de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ».

Crédit Photo : istock

Face à cette situation, le gouvernement a mis en place, en 2017, les vignettes Crit’Air afin de limiter la circulation des véhicules polluants, améliorer la qualité de l’air et réduire les impacts sur la santé de la population.

Comme le précise le site certificat-air-gouv.fr, « la vignette Crit'Air est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) instaurées par les collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différenciée, lors des épisodes de pollution ».

Crédit Photo : shutterstock

Ces voitures ne pourront plus rouler en 2025

Depuis 2023, les véhicules Crit'Air 5 (voitures diesel produites entre 1997 et 2000) ne peuvent plus rouler au sein des ZFE. Cette mesure a ensuite été appliquée un an au plus tard aux véhicules Crit’Air 4, c’est-à-dire les voitures commercialisées entre 2001 à 2005.

Sans réelle surprise, l’année 2025 ne fera pas exception à la règle. Cette fois-ci, ce sont les véhicules Crit’Air 3 qui n’auront plus le droit de circuler dans les zones à faibles émissions à partir de janvier 2025.

Crédit Photo : istock

Cette interdiction concerne les véhicules essence immatriculés avant 2006 et les véhicules diesel immatriculés avant 2011. Pour le moment, ces restrictions s’appliqueront dans les deux principales ZFE : Paris et Lyon.

Attention, les automobilistes qui continueront à se déplacer avec un véhicule non autorisé en zone à faibles émissions mobilité seront sanctionnés d’une amende forfaitaire de 68 euros.