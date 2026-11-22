Pour la première fois depuis son introduction, la majorité des vignettes autoroutières vendues en Suisse étaient électroniques. Un succès grandissant qui confirme que cette nouveauté séduit les automobilistes suisses.

Introduite en 2023 en Suisse, la vignette électronique a connu un succès fou cette année, alors que celle pour l’année prochaine sera très prochainement disponible.

La vignette autoroutière électronique suisse a désormais la cote auprès des automobilistes. Pour la première fois depuis son introduction en août 2023, elle a dépassé sa version autocollante en nombre de ventes.

La vignette électronique dépasse l’autocollant

Selon l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontièrs (OFDF), elle représente 54% des quelque 11 millions de vignettes écoulées en 2026, contre 45% l’année précédente.

Au total, cette année, environ 5,8 millions de vignettes électroniques ont été vendues, dont 3,1 millions pour des véhicules immatriculés en Suisse. Zurich arrive en tête avec 525 000 unités, devant Berne (368 000), Argovie (300 000) et Vaud (244 000).

Une vignette plus facile à utiliser

Les automobilistes étrangers représentent également une part importante des achats, avec 2,7 millions de vignettes numériques. Les touristes allemands arrivent en tête, devant les Français et les Italiens.

Le succès de la version électronique s’explique notamment par sa simplicité d’utilisation. Liée à la plaque d’immatriculation plutôt qu’au véhicule, elle reste valable en cas de changement de voiture ou de pare-brise, pour autant que la plaque soit conservée. Elle peut également être achetée directement en ligne

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La vignette 2027, couleur lilas, bientôt disponible

Ainsi, nul doute que la prochaine année connaîtra une nouvelle augmentation des ventes au détriment de l’autocollant. D’ailleurs, la vignette 2027 sera disponible dès le 1er décembre, au prix inchangé de 40 francs suisses (soit environ 43,4 euros). Les automobilistes ont jusqu'au 31 janvier 2027 pour se la procurer, la validité de 2026 se terminant à cette même date.

La version autocollante sera lilas et pourra être achetée dans les points de vente habituels. Pour la version numérique, l’OFDF recommande de passer exclusivement par son site officiel, e-vignette.ch, et met en garde contre les courriels frauduleux réclamant des paiements supplémentaires.