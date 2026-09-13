Cette vignette sera bientôt obligatoire sur la route, sous peine de 210 euros d'amende

Avis aux automobilistes ! D’ici quelques mois, vous aurez l’obligation d’acheter une vignette pour circuler sur les routes, sous peine d’écoper d’une amende de 210 euros.

Le code de la route et les règles que doivent respecter les automobilistes changent constamment. Dès le 1er mai 2027, une nouvelle règle arrive sur les routes et concerne tous les automobilistes qui se rendront en Belgique. Pour conduire dans le pays, les conducteurs devront payer une nouvelle vignette routière.

Cette vignette sera obligatoire pour tous les véhicules, immatriculés en Belgique ou à l’étranger, allant des voitures particulières aux camionnettes et camping-cars. Selon Modes & Travaux, seuls les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes seront épargnés. L’objectif de cette nouveauté est de remplacer les péages classiques.

Un contrôle automatique

La vignette ne devra pas être collée sur le pare-brise car elle sera numérique et entièrement dématérialisée. Elle sera reliée à la plaque d’immatriculation du véhicule et les contrôles seront automatiques.

“L’objectif est de faire contribuer chaque utilisateur de manière équitable à l’entretien du réseau routier régional. Et donc, on a mis en place un système qu’on juge assez simple, lisible et non discriminatoire, qui est la vignette”, a déclaré Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie.

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Une amende salée

Pour acheter la vignette, vous devrez vous rendre sur le site officiel dès le 1er mars 2027. Plusieurs tarifs seront proposés selon vos besoins : 24 heures, 10 jours, 1 mois, 1 an ou 2 ans. Comptez entre 8,10 et 11,25 euros pour une journée, selon les émissions de votre véhicule. Le forfait annuel est de 90 euros pour les véhicules à zéro émission, 100 euros pour les Euro 4 et plus, et jusqu’à 125 euros pour les modèles plus anciens.

Si vous ne payez pas cette vignette, vous risquez une amende salée de 70 euros, qui pourra grimper à 210 euros en cas de récidive. N’oubliez donc pas d’acheter cette vignette avant de vous rendre en Belgique !