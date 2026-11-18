Le permis de conduire ne sera plus valable à vie suite au vote en faveur d’une directive européenne en octobre 2025. La France doit se préparer à quelques changements.

Faudra-t-il un jour devoir repasser son permis de conduire ? On ne parle pas d’un cas où les automobilistes auraient commis une infraction. Plutôt dans un cadre médical.

Le Parlement européen a adopté une directive en octobre 2025 imposant la fin du permis de conduire valable à vie.

Vers la fin de validité à vie du permis de conduire

Si vous venez d’obtenir le permis de conduire, ne pensez pas que le précieux sésame vous est valable à vie. Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a adopté la directive 2025/2205 à 339 voix contre 240 qui met fin au permis à vie.

Cette directive impose ainsi un renouvellement tous les 15 ans du document (pour les catégories A et B) avec des règles précises pour les conducteurs de plus de 65 ans, renseigne le site Juri Guide.

Donc pas de panique, il n’y aura pas besoin de repasser le permis, simplement d’effectuer un renouvellement administratif sur l’ANTS. Cependant, un contrôle de santé sera prévu. Concernant les démarches administratives, le remplacement du permis rose fait également l’objet d’un calendrier à connaître.

Un examen médical pour renouveler son titre

La stratégie « Vision Zéro » de la Commission européenne a pour objectif de réduire de 50 % la mortalité routière d’ici à 2030 par rapport à 2019.

La France a jusqu’au 26 novembre 2028 pour transposer ce texte dans sa loi, puis doit l’appliquer à partir du 26 novembre 2029. Certains pays comme l’Italie et le Danemark n’ont pas attendu la date limite pour transposer la directive. Mais avant de le faire, la France doit choisir entre l’examen médical obligatoire et l’auto-questionnaire en ligne.

La première option imposerait de consulter un médecin tous les 15 ans avec un contrôle de la vue et un bilan sur l’état cardiovasculaire du patient. La deuxième option serait un formulaire d’auto-évaluation papier ou numérique qui inclut une déclaration sur l’honneur, et que soutient le Conseil national de la sécurité routière (CNSR). Une fausse déclaration peut entraîner des sanctions pénales et civiles, ajoute Juri Guide. De même si un accident mortel se produit en cas d’absence de visite médicale.

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Quels choix pour la France ?

La durée de validité du permis pour les personnes au-delà de 65 ans peut être réduite selon les pays. En France, le permis de conduire faisant aussi office de papier d’identité, l’Assemblée pourrait opter pour une validité de 10 ans à tous les conducteurs.

Cela dit, rien n’est encore fait et beaucoup s’interrogent sur le coût de ce renouvellement. Des députés s’interrogent notamment sur le risque d’inefficacité d’une visite médicale fondée sur l’âge.

Le 19 août 2026, l’Assemblée nationale a définitivement adopté une résolution contre la visite médicale obligatoire pour renouveler le permis. Elle demande par ailleurs au gouvernement de privilégier l’examen d’auto-évaluation. Rien n’est encore fait pour le moment. Un débat parlementaire doit encore avoir lieu.