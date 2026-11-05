Automobilistes : en Suisse, la vignette autoroutière à 40 francs ne se colle plus sur le pare-brise, voici comment la lier à votre plaque

En Suisse, plus besoin de coller sa vignette sur son pare-brise grâce à la e-vignette qui est désormais reliée à la plaque d’immatriculation.

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Homme tenant une vignette papier et un smartphone pour sa version numérique

Trois ans après l’arrivée de la e-vignette en Suisse, il y a du changement. Ce document obligatoire pour les automobilistes peut désormais être relié à la plaque d’immatriculation.

Pour cela, rien de plus simple puisque quelques clics suffisent. On vous explique.

Une vignette obligatoire pour circuler sur les autoroutes

Chaque année, les automobilistes empruntant les routes suisses soumises à la redevance doivent se munir d’une vignette autocollante ou électronique. Depuis le 1er août 2023, il existe la e-vignette, sa version numérique, disponible en un clic auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Cette vignette est différente de l’ancienne vignette d’assurance française, supprimée le 1er avril 2024 pour les véhicules immatriculés. Chez nos voisins suisses, cette vignette est impérative pour tout conducteur souhaitant circuler sur l’ensemble des autoroutes et semi-autoroutes du pays. Elle est au prix de 40 francs suisses (environ 43 euros).

Le numéro de la plaque d’immatriculation est relié à la vignette

Vignette suisse collée sur un pare-briseCrédit photo : France télévisions

Pour obtenir la e-vignette, il faut en faire la demande en ligne sur le site de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Puisqu’elle est disponible en version numérique, il n’est plus nécessaire de la coller sur le pare-brise. À la place, il suffit d’enregistrer sa voiture sur le site de l’OFDF, précise le site Allianz. Dès lors, la e-vignette est liée à la plaque d’immatriculation et non au véhicule. Elle reste donc valable si l’automobiliste change de véhicule en conservant la même plaque. Il en est de même pour les plaques interchangeables puisqu’une seule vignette suffit.

Pour les plaques étrangères, le principe est exactement le même, mais il faut faire particulièrement attention au moment de la saisie. Le délai pour corriger une erreur n’est que de 24 heures.

La suite après cette vidéo

Une amende salée de 200 francs suisses

La e-vignette est valable 14 mois et renouvelable chaque année. Les automobilistes peuvent acheter la vignette 2027 dès le 1er décembre 2026 et elle est valable jusqu’au 31 janvier 2028.

Si vous voyagez en Suisse, vous n’avez pas l’obligation d’acheter la vignette du moment que vous n’empruntez pas les autoroutes ou semi-autoroutes. Si vous enfreignez cette règle, vous encourez une amende de 200 CHF (environ 215 euros), selon le site de l’OFDF.

Comme le précisent nos confrères de La Tribune de Genève, le contrôle de la e-vignette se fait par sondage aléatoire par les forces de l’ordre. Elles scannent la plaque d’immatriculation et vérifient si la vignette est enregistrée dans le système de l’OFDF.

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Suisse

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. publie pour Demotivateur depuis 2019. Rédactrice généraliste, elle couvre l’actualité, les sujets de société et les histoires insolites. Elle suit également l’actualité du cinéma et des séries, et consacre des articles à l’environnement.

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