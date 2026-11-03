Fini le triangle de signalisation en Espagne : voici ce que les automobilistes posent désormais sur le toit en cas de panne

En Espagne, la balise V16 connectée remplace le triangle depuis 2026, sauf pour les véhicules immatriculés à l’étranger en circulation internationale.

Dans de nombreux pays européens, le gilet haute visibilité et le triangle de sécurité sont obligatoires. Mais certains pays ont décidé de s’en affranchir.

C’est le cas de l’Espagne qui a opté pour un procédé plus technique et précis afin de réduire le nombre de morts sur les routes. L’Espagne mise aussi sur les marquages « dents de dragon » pour inciter les conducteurs à ralentir.

L’Espagne se débarrasse du triangle de sécurité

L’Espagne passe à la vitesse supérieure concernant la sécurité routière. Selon la Direction Générale du Trafic (DGT) espagnole, environ 25 personnes meurent chaque année dans le pays, renversées sur les routes après être sorties de leur véhicule.

Ces accidents surviennent notamment lorsque les automobilistes quittent leur véhicule touché par une panne. Ni le gilet haute sécurité ni le triangle de signalisation ne parviennent à les rendre plus visibles des autres automobilistes.

C’est pour éviter ce genre d’accident que le Décret Royal 159/2021 a été voté puis approuvé en mars 2021. Il impose le remplacement progressif du triangle de sécurité par un dispositif lumineux : la lampe flash V16.

Un gyrophare connecté pour alerter sur les pannes et accidents

Depuis le 1er janvier 2026, les automobilistes espagnols voient ainsi fleurir des gyrophares à flash orange sur le toit des voitures en cas de panne ou d’accident, rappelle le média ibérique Motor16.

Selon la DGT, ce gyrophare est bien plus efficace que le triangle de sécurité. En effet, il est visible jusqu’à 1 kilomètre de distance. Surtout, il s’installe très facilement sur le toit de la voiture.

La balise V16 doit être à portée de main dans l’habitacle afin de permettre aux automobilistes de ne pas avoir à sortir du véhicule sur des routes à accès rapide. Ils doivent ensuite quitter le véhicule si cela est possible sans danger, sinon rester à l’intérieur, ceinture attachée, tandis que le gyrophare alerte les autres usagers.

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Une amende de 80 euros en cas d’absence de balise V16

Le progrès ne s’arrête pas là puisque les balises sont connectées à la DGT via une carte SIM et lui transmettent la position GPS du véhicule en panne. Les informations sont ensuite transmises aux autres véhicules connectés et aux panneaux à messages variables des alentours.

D’abord réticents, les automobilistes espagnols ont embrassé la balise V16. Il vaut mieux d’ailleurs car outre l’aspect sécurité du procédé, une amende de 80 euros est attribuée aux conducteurs qui ne disposent pas de la balise. Le parti de droite Vox a déposé un amendement au Congrès pour tenter de faire revenir le triangle de sécurité, mais la DGT s’y oppose.

Les véhicules immatriculés à l’étranger qui circulent en Espagne en circulation internationale n’ont pas besoin d’avoir la balise V16, le triangle suffit.