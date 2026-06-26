Ryanair accepte « à contrecœur » de ne plus faire payer... les parents assis à côté de leurs enfants, âgés de 2 à 11 ans

Jusqu’à présent, les parents qui voulaient être assis à côté de leurs enfants dans un vol Ryanair devaient payer un supplément. Ce ne sera plus le cas désormais.

Si vous prenez l’avion en famille via la compagnie aérienne Ryanair, vous vous exposez à des frais supplémentaires. La compagnie a, par exemple, longtemps imposé aux parents de s’asseoir à côté de leurs enfants âgés de 2 à 11 ans, en réservant un siège familial payant, de 9,28 euros par trajet.

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Cette règle est loin de faire l’unanimité et fait partie des nombreuses règles controversées de Ryanair, qui est la seule compagnie du Royaume-Uni à imposer ce type de frais.

“Pour des raisons de sécurité, les enfants âgés de 2 à 11 ans doivent s’asseoir à côté d’un adulte accompagnant, et les bébés (âgés de 8 jours à 23 mois inclus) doivent s’asseoir sur les genoux d’un adulte accompagnant”, indique le site de Ryanair.

Un siège gratuit

Jusqu’à présent, les parents devaient donc payer un supplément pour voyager aux côtés de leurs enfants. Mais cela est désormais révolu puisque, selon une annonce faite ce jeudi 25 juin, Ryanair a décidé de s’aligner sur la réglementation des autres compagnies aériennes et de ne plus imposer de frais supplémentaires.

“Nous nous plierons à contrecoeur à cette norme sectorielle, car nous ne voulons pas perdre de temps à expliquer à des régulateurs mal informés à quel point ils se méprennent”, a indiqué Michael O’Leary, le directeur général de Ryanair, dans un communiqué.

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Désormais, les parents qui voyagent avec leurs enfants pourront réserver des sièges côte à côte gratuitement. Selon Ryanair, ils seront “informés de l’attribution de leur siège (gratuit) après leur enregistrement”.

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Un placement aléatoire

Seul hic de cette nouvelle règle : les familles obtiendront des sièges aléatoires et ne pourront pas choisir leur place. Ainsi, elles pourraient être placées à l’arrière de l’avion, car les premières allées sont souvent privilégiées par les passagers.

Ainsi, les familles qui souhaitent choisir leurs sièges au moment de la réservation, notamment pour s’asseoir à l’avant de l’avion, pourront toujours le faire. Cependant, elles devront payer des frais de réservation de siège.