Cet été, EasyJet délivre des cartes d'embarquement... pour les doudous des enfants

Si vous prenez l’avion avec EasyJet cet été, préparez-vous : les doudous des enfants pourront recevoir leur propre carte d’embarquement ! Explications.

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Un enfant avec son doudou à l'aéroport

Cet été, vous avez peut-être décidé de partir en voyage et de prendre l’avion avec votre famille. Si vous partez avec la compagnie aérienne EasyJet, vos enfants pourraient avoir une surprise avant de monter dans l’avion.

Des cartes d'embarquementCrédit photo : iStock

Cet été, la compagnie aérienne a décidé de donner de vraies cartes d’embarquement aux doudous des enfants, pour permettre à ces derniers de voyager avec leur peluche préférée. Une mesure qui aurait pu détendre cet enfant qui a refusé d'attacher sa ceinture de sécurité, ce qui a annulé le vol.

Six aéroports concernés

Cette nouveauté a été lancée en France le 4 août dernier, comme le rapporte Le Figaro. Ces cartes d’embarquement spéciales sont disponibles dans six aéroports français : Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon-Saint-Exupéry, ainsi que dans les villes de Nice, Bordeaux et Nantes.

Un avion EasyJetCrédit photo : iStock

L’objectif de cette mesure est de permettre aux enfants de voyager avec leur doudou, et surtout de limiter les pertes de cet objet indispensable, qui est souvent égaré à l’aéroport.

La suite après cette vidéo

Une carte d’embarquement au nom du doudou

Si vous êtes intéressé, les cartes d’embarquement seront disponible directement aux comptoirs d’enregistrement d’EasyJet, “dans la limite des stocks disponibles”. Ainsi, les enfants pourront inscrire le nom de leur doudou sur le document ainsi que la destination du voyage.

EasyJet va également plus loin pour limiter la perte des doudous. Au Royaume-Uni, elle a lancé “Teddy Trackers”, une opération qui fournit gratuitement aux familles des traceurs à fixer sur les peluches ou les jouets des enfants. Une mesure indispensable qui permet de localiser plus facilement un doudou égaré... et d'éviter un drame !

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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