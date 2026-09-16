Sans autocollant sur le pare-brise, cette vignette sera contrôlée grâce à votre plaque d'immatriculation

Les automobilistes français qui prennent la direction de la Belgique pourraient bientôt devoir ajouter une dépense à leur trajet. Une vignette numérique est prévue à partir du 1er mai 2027. Aucun autocollant ne sera à poser sur la voiture : le contrôle reposera sur la plaque d’immatriculation. En cas d’infraction, l’amende annoncée pourra atteindre 210 euros après récidive.

Un week-end à Bruxelles, une visite à des proches ou une escapade de l’autre côté de la frontière : pour de nombreux Français, conduire en Belgique fait partie des déplacements habituels. Mais une nouvelle formalité se prépare. Le projet de vignette routière prévoit de faire payer l’utilisation d’une partie du réseau aux véhicules concernés, y compris lorsqu’ils sont immatriculés à l’étranger.

Le mot « vignette » évoque spontanément un petit disque à coller dans un coin du pare-brise. Ici, le principe sera différent. Le justificatif sera entièrement dématérialisé et associé à l’immatriculation du véhicule. Autrement dit, rien ne sera visible sur la vitre, mais les contrôles pourront bien avoir lieu.

Une vignette prévue pour mai 2027, avec des validations encore attendues

Le calendrier annoncé fixe l’entrée en vigueur au 1er mai 2027, avec une ouverture des achats prévue le 1er mars. Il faut toutefois distinguer cette échéance de l’adoption définitive de toutes les modalités. La Wallonie indique que les textes ont été adoptés en première lecture. De son côté, la Flandre précise que les informations restent soumises à l’approbation définitive de son Parlement.

Le dispositif annoncé vise les autoroutes et les routes régionales belges. La page officielle flamande précise qu’un déplacement effectué uniquement sur des routes locales ne nécessiterait pas cette vignette. Le simple fait de passer la frontière ne suffit donc pas à décrire toutes les situations : le réseau emprunté compte également.

Pour préparer un voyage au printemps prochain, le bon réflexe sera de consulter les modalités définitives avant le départ. La date annoncée permet d’anticiper cette nouvelle dépense, mais certaines précisions pratiques doivent encore être publiées.

Les automobilistes français seront aussi concernés

Le projet ne se limite pas aux conducteurs belges. Les véhicules immatriculés à l’étranger sont également visés lorsqu’ils utilisent les routes concernées. Une voiture française ne bénéficierait donc pas d’une dispense simplement parce que son propriétaire ne réside pas en Belgique ou n’y passe que pour un court séjour.

C’est ce qui rend cette annonce particulièrement utile aux voyageurs et aux habitants des régions frontalières. Un déplacement occasionnel et des trajets répétés ne représentent pas le même usage, mais tous deux peuvent nécessiter de vérifier la validité d’une vignette avant de prendre la route.

Le choix de la durée sera alors important. Il ne s’agira pas forcément d’acheter un abonnement annuel pour une simple journée de visite. Plusieurs formules sont annoncées, afin de couvrir aussi bien un passage ponctuel qu’une utilisation plus régulière du réseau.

Pourquoi votre plaque remplacera l’autocollant

Avec cette vignette numérique, l’achat sera lié à la plaque d’immatriculation. Le conducteur n’aura pas à recevoir un document adhésif puis à chercher où le placer sur son pare-brise. La preuve du paiement reposera sur l’enregistrement du véhicule dans le système.

Cette particularité explique aussi le fonctionnement des contrôles annoncés. Des caméras de lecture des plaques et des équipes mobiles doivent permettre de vérifier si le véhicule dispose d’une vignette valide. L’absence d’autocollant ne signifiera donc pas l’absence de vérification.

Lors de l’achat, il faudra porter une attention particulière aux informations saisies. Une immatriculation correctement renseignée et une période adaptée au voyage seront les points essentiels à vérifier. Conserver sa confirmation d’achat sera également une précaution utile pour retrouver facilement les détails de sa démarche.

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Entre 8,10 et 11,25 euros pour une journée

Le prix annoncé dépend de deux éléments : la durée choisie et la catégorie environnementale du véhicule. Pour une formule de 24 heures, le montant va de 8,10 à 11,25 euros. Il sera donc nécessaire de connaître la catégorie de sa voiture pour déterminer le tarif correspondant.

Le forfait annuel est annoncé à 90 euros pour les véhicules zéro émission, à 100 euros pour les véhicules Euro 4 et plus, et à 125 euros pour les véhicules Euro 0 à 3. Ces montants correspondent à une année : ils ne représentent pas le prix systématiquement demandé à chaque visiteur.

Des durées de 10 jours, d’un mois et de deux mois sont également prévues. Pour choisir, mieux vaut partir de son usage réel. Une sortie ponctuelle, des vacances et des allers-retours fréquents ne justifient pas automatiquement la même formule.

Les conducteurs qui traversent régulièrement la frontière pourront comparer le coût de plusieurs achats de courte durée avec celui du forfait annuel. Pour les autres, l’enjeu sera surtout d’éviter de payer une période trop longue par rapport au séjour prévu.

70 euros d’amende au départ, jusqu’à 210 euros en cas de récidive

Le chiffre de 210 euros attire l’attention, mais il doit être expliqué. L’amende administrative annoncée pour circuler sans vignette valide sur le réseau concerné est de 70 euros. Elle pourra ensuite être doublée ou triplée en cas de récidive.

« Elle pourra être doublée ou triplée en cas de récidive. » Service public de Wallonie, à propos de l’amende administrative prévue.

Les 210 euros correspondent donc au montant triplé, et non à la sanction de départ. Cette distinction change la lecture de l’annonce : présenter uniquement la somme maximale ferait disparaître une condition importante du dispositif.

Pour autant, même le montant initial peut peser sur le budget d’une excursion. Avant un départ, vérifier la période de validité choisie permettra notamment de s’assurer qu’elle correspond bien aux jours de circulation envisagés.

Ce qu’il faudra vérifier avant de partir en Belgique

La préparation pourra se faire autour de trois questions simples : le véhicule entre-t-il dans le champ du dispositif, le trajet emprunte-t-il les routes concernées et quelle durée correspond au séjour ? Ces vérifications seront plus utiles qu’un achat effectué automatiquement sur la seule base d’un titre alarmant.

Il faudra aussi consulter les informations officielles actualisées, notamment pour connaître les éventuelles exemptions et accéder au service d’achat lorsqu’il sera ouvert. À ce stade, les autorités annoncent une démarche numérique : aucun autocollant ne doit être commandé pour être posé sur le pare-brise.

Pour les Français qui prévoient de rouler en Belgique après l’entrée en vigueur du dispositif, cette vignette pourrait ainsi devenir une étape supplémentaire dans la préparation du voyage. Le changement sera discret sur la voiture, puisqu’il n’y aura rien à afficher, mais bien concret dans les formalités et le budget du trajet.

Sources : Service public de Wallonie et site officiel de la Flandre