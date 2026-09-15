Ces 2 équipements sont désormais obligatoires sur les voitures neuves : un surcoût estimé entre 400 et 800 euros

Depuis le 7 juillet, les voitures neuves doivent obligatoirement être équipées de deux nouveaux systèmes pour assurer la sécurité des automobilistes. Cependant, ces dispositifs pourraient coûter cher.

Afin d’améliorer la sécurité des automobilistes sur la route, de nouvelles exigences s’appliquent aux voitures neuves depuis le 7 juillet 2026. Deux dispositifs sont au cœur de cette évolution : le freinage d’urgence automatique capable de détecter les piétons et les cyclistes, et un système de surveillance de l’attention du conducteur. Ces changements concernent notamment les voitures particulières et les utilitaires légers neufs.

Pour les futurs acheteurs, cette évolution pose plusieurs questions. Comment fonctionnent ces équipements ? Peuvent-ils faire augmenter le prix d’une voiture ? Et faut-il équiper le véhicule que l’on possède déjà ? Sur ce dernier point, la réponse est rassurante : cette nouvelle étape de la réglementation n’impose aucune installation sur votre voiture actuelle.

Voitures neuves : ce qui change depuis le 7 juillet 2026

Selon le site du Service Public, ces obligations s’inscrivent dans le déploiement du règlement européen GSR 2, consacré à la sécurité des véhicules. Son application se fait progressivement depuis 2022, avec plusieurs étapes destinées à généraliser les aides à la conduite sur le parc automobile neuf.

Il ne s’agit donc pas de deux technologies entièrement nouvelles qui apparaîtraient soudainement dans les concessions. Certains modèles en étaient déjà équipés. Le changement concerne leur généralisation et, pour le freinage automatique, l’élargissement des situations dans lesquelles le système doit pouvoir intervenir.

La Commission européenne explique que les constructeurs ont bénéficié d’un calendrier progressif pour développer les fonctions les plus exigeantes sur le plan technique. L’objectif est de mieux protéger les occupants des véhicules, mais aussi les usagers particulièrement exposés, comme les personnes qui se déplacent à pied ou à vélo.

Le freinage automatique doit aussi détecter les piétons et les cyclistes

Le freinage d’urgence automatique, également appelé AEB, vise à réagir lorsqu’un risque de collision est détecté. Le véhicule peut alerter le conducteur, puis déclencher un freinage pour réduire la gravité du choc. Cette assistance apporte une réaction supplémentaire dans une situation où chaque instant compte.

La nuance est importante : le freinage automatique destiné à détecter les voitures était déjà obligatoire depuis 2024. Depuis juillet 2026, les exigences s’étendent à la détection des piétons et des cyclistes. Présenter le freinage automatique comme une simple option devenue obligatoire cet été ne décrit donc pas précisément ce qui change.

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Il faut également distinguer le freinage automatique du signal de freinage d’urgence, destiné à avertir les véhicules qui suivent. La Commission européenne recensait déjà ce signal parmi les équipements imposés en 2024. Les deux fonctions participent à la sécurité, mais elles ne remplissent pas le même rôle : l’une agit sur le freinage, l’autre rend une situation dangereuse plus visible.

Une caméra pour vous alerter lorsque votre attention quitte la route

Le second dispositif surveille l’attention du conducteur. Souvent présenté comme une « caméra anti-somnolence », il correspond ici plus précisément à un système d’alerte avancée de distraction, appelé ADDW. L’enjeu dépasse donc la seule fatigue : un conducteur éveillé peut aussi détourner son attention de la circulation.

Le sujet rejoint celui des équipements conçus pour lutter contre l’endormissement au volant, mais les deux notions ne doivent pas être confondues. Le dispositif décrit par Service Public utilise une caméra située derrière le volant pour repérer l’inattention et déclencher une alerte sonore.

Entre 20 et 50 km/h, cette alerte intervient en cas d’inattention de plus de six secondes. Au-delà de 50 km/h, les alertes se resserrent. Le système s’active automatiquement à chaque démarrage, avec la possibilité pour l’usager de le désactiver manuellement pendant son trajet.

Lors de la prise en main d’une voiture neuve, demander une démonstration de ces alertes peut donc être utile. Identifier le signal sonore, comprendre le message affiché et repérer les réglages permet de mieux comprendre les réactions du véhicule dès les premiers kilomètres.

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La caméra conserve-t-elle des images du conducteur ?

La présence d’une caméra dans l’habitacle peut naturellement susciter des questions sur la vie privée. Toutefois, il serait trompeur d’affirmer que les images sont stockées dans un lieu inconnu ou que les données du conducteur risquent, de ce seul fait, d’être divulguées.

Service Public précise que la technologie respecte le règlement général sur la protection des données, le RGPD, et ne conserve aucune donnée personnelle ou biométrique. La fonction présentée consiste à détecter l’inattention pour avertir le conducteur.

Un surcoût de 400 à 800 euros évoqué, mais pas une facture automatique

Ces équipements soulèvent aussi une question très concrète : celle du prix des voitures neuves. Dans son article consacré aux nouvelles obligations, Frandroid évoque un surcoût de 400 à 800 euros par véhicule pour les équipements imposés par le GSR 2, en se référant à des analyses de constructeurs.

Cette estimation doit être lue avec prudence. Elle concerne les équipements liés au règlement et ne permet pas d’attribuer précisément cette somme aux deux seuls dispositifs présentés ici. La fiche de Service Public ne donne, de son côté, aucun montant de surcoût.

Pour un acheteur, cette fourchette ne doit donc pas être interprétée comme une somme fixe à ajouter automatiquement au prix affiché. Avant de signer, le plus utile reste de demander un devis détaillé, de vérifier les équipements compris dans la version choisie et de comparer les offres sur une base équivalente.

Votre voiture est déjà immatriculée ? Aucune installation à prévoir

Les propriétaires de véhicules déjà en circulation ne sont pas tenus d’ajouter ces dispositifs pour se conformer à cette nouvelle étape du règlement. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un passage au garage pour faire installer une caméra ou un système de freinage automatique sur sa voiture actuelle.

Pour un achat neuf, Service Public vise les véhicules immatriculés et livrés depuis le 7 juillet 2026. La seule date de signature du bon de commande ne résume donc pas la situation. Si vous avez un achat en cours, demandez au vendeur de vous confirmer les caractéristiques du véhicule qui vous sera livré.

Selon la Commission européenne, l’ensemble des nouvelles mesures de sécurité automobile pourrait contribuer à sauver plus de 25 000 vies et à éviter au moins 140 000 blessures graves d’ici 2038. Ces projections portent sur le dispositif global, et non sur les deux seuls équipements évoqués dans cet article.