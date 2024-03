Sans conditions de revenus, l'Etat vous offre une aide de 600 euros mais il faut se dépêcher

À partir du 1er janvier 2027, tous les logements devront être aux normes en installant de nouveaux équipements obligatoires. Pour cela, l’État propose une aide mais pour l’avoir, il ne faut pas tarder à en faire la demande.

La crise énergétique a ses conséquences ! Dans sa volonté de transition écologique, le gouvernement français a fait passer une loi obligeant les Français à équiper leurs logements d’un système de régulation automatique de la température, dans chaque pièce.

Une obligation à laquelle il faudra se conformer à partir du 1er janvier 2027, ce qui vous laisse encore plus de deux ans et demi. La mesure concerne vraiment tous les logements, peu importe le lieu de résidence, les revenus, propriétaires et locataires confondus.

Pour cela, il existe plein d’options, comme installer des têtes thermostatiques à ses radiateurs, avec ou sans thermostat connecté. Une technologie qui permet d’ajuster la température en temps réel, selon la météo, et que vous pouvez maîtriser même depuis votre téléphone.

Selon l’Agence de l’environnement (Ademe), un thermostat connecté permettrait de réduire jusqu’à 15% sa facture de chauffage. Seulement voilà, l’installation d’un thermostat coûte cher puisqu’il faudra débourser entre 100 et 400 euros, voire plus de 1000 euros pour certains devis selon le comparateur Hello Watt.

Crédit photo : iStock

Une aide en fonction de la surface chauffée

Ainsi, le gouvernement a mis en place une aide publique dont tout le monde peut bénéficier. Quelque soit vos revenus et peu importe si vous êtes propriétaire ou locataire, l’aide est accessible à tous. Le montant de l’aide dépend de la taille totale de la surface chauffée au sein du logement.

Pour calculer cette surface, il vous faut additionner le nombre de mètres carrés de chaque pièce possédant un radiateur. Le montant de l’aide s’élèvera à 260 euros si la surface est inférieure à 35 mètres carrés. En revanche, l’aide atteint les 624 euros pour une surface chauffée supérieure à 130 mètres carrés.

Pour les logements dont la superficie est comprise entre 35 et 130 mètres carré vous donne le droit de demander une aide qui peut osciller entre 312 et 572 euros. Cependant, si l’obligation entre en vigueur le 1er janvier 2027, l’aide ne sera bientôt plus disponible. En effet, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour faire une demande d’aide.