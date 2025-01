Un rond-point d'un nouveau genre vient d'être implanté dans une ville de région parisienne. Un concept qui pourrait faire florès. Précisions.

Si vous avez l'habitude de conduire au quotidien, il ne vous aura pas échappé que de plus en plus de cyclistes arpentent les routes.

C'est notamment le cas depuis la crise sanitaire, liée à la pandémie de Covid-19, qui a (r)éveillé chez certains des envies d'ailleurs, mais aussi une volonté de transition vers les mobilités douces. Certains ont ainsi fait le choix de troquer la voiture pour le vélo, surtout sur les courts trajets. Cet afflux massif de cyclistes sur les routes n'est pas sans conséquence, car ces derniers doivent partager la chaussée avec les automobilistes.

Cette cohabitation peut parfois engendrer des remous entre deux types d'usagers qui ne se comprennent pas toujours. Pour faciliter cette coexistence, il faut donc adapter les axes de communications, quitte à repenser complètement notre manière de faire. Le concept de rond-point « à la hollandaise » est un exemple de ces nouvelles alternatives censées faire cohabiter les vélos et les voitures, en toute sécurité.

Crédit photo : iStock

Ce rond-point à l'hollandaise va-t-il révolutionner nos routes ?

À l'inverse d'un giratoire traditionnel, ce rond-point « à la hollandaise », - qui comme son nom l'indique nous vient des Pays-Bas où le vélo est roi - se caractérise par sa conception unique en son genre. Il est en effet entouré d'une piste cyclable, qui permet aux vélos d'y circuler sans danger, comme on peut le voir ci-dessous.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Le but étant de donner à chacun des usagers de la route - cycliste comme automobilistes, mais aussi piétons - une visibilité parfaite pour assurer la sécurité de tous. Le concept est par ailleurs pensé pour fluidifier le trafic et la cohabitation avec un système de priorité claire aux vélos, aux entrées et soties du giratoire. Celui-ci réduisant de manière drastique le risque de collision ou d'accrochage.

Un rond-point de ce type vient d'ailleurs d'être installé dans la commune francilienne de Bures-sur-Yvette (Essonne) et le concept pourrait se développer à l'avenir. On en compte déjà un certain nombre sur le territoire (ci-dessous à Créteil, dans le Val-de-Marne) mais l'idée demeure encore méconnue.

Crédit photo : capture d'écran / France 3

L'installation de ce giratoire à Bures n'aurait pas été possible sans l’association « Mieux se déplacer à bicyclette » (MDB) qui a longuement milité pour l'adoption de ce type d'équipement. Composé d'une dizaine de membres, ce collectif œuvre depuis des années pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes en ville.

La mise en place de ce rond-point est donc une victoire pour l'association et les partisans du vélo.

Reste désormais à faire accepter aux automobilistes cette nouvelle conception du giratoire.