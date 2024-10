8 Français sur 10 avouent avoir cette mauvaise habitude au volant

Avec le temps, les mauvaises habitudes s’installent au volant. L’une d'elles concerne 80% des Français et est très dangereuse.

Quand on passe son permis de conduire, on apprend tous les bons gestes à adopter sur la route. Mais avec le temps, les mauvaises habitudes s’installent. Selon le baromètre de la prévention routière réalisé par l’Institut Kantar et présenté par Axa Prévention ce lundi 30 septembre, les Français sont nombreux à avoir de mauvais comportements au volant. Pour mener cette étude, les chercheurs ont interrogé 2 745 Français via un questionnaire sur internet réalisé en janvier 2024.

Parmi les mauvaises habitudes des Français au volant, l’une d’entre elles est très répandue et se révèle particulièrement dangereuse. Voici laquelle.

Un comportement dangereux

Selon l’étude, 8 Français sur 10 utiliseraient leur téléphone portable en conduisant, et ce que ce soit au volant d’une voiture, sur une moto, un scooter, un vélo ou une trottinette. L’utilisation du smartphone est très répandue chez les conducteurs et semble ne pas déranger les passagers puisque seulement 15% d’entre eux “demandent au conducteur de s’arrêter”, jugeant cette pratique “intolérable”.

Crédit photo : iStock

L’utilisation du téléphone en conduisant concerne toutes les générations confondues, hormis les personnes âgées. Cette pratique est très dangereuse puisque quand il regarde son téléphone, l’automobiliste n’a pas les yeux sur la route. Dans ce cas, un accident est vite arrivé.

“C’est un fléau des routes très inquiétant. C’est devenu une habitude, on s’en sert à la maison, au travail, donc on s’en sert au volant. Les Français n’arrivent pas à s’abstenir de regarder une notification”, regrette Eric Lemaire, président d’Axa Prévention, auprès du Figaro.

Mais pourquoi les conducteurs utilisent-ils leur téléphone quand ils conduisent ? Selon l’étude, 66% des automobilistes utilisent leur GPS, 46% téléphonent au volant grâce au kit mains libres, 31% lisent et envoient des SMS, 22% consultent leurs notifications et 12% lisent leurs mails. Plus inquiétant encore : 6% des automobilistes prennent des photos et 5% regardent une série ou une vidéo sur internet en conduisant.

D’autres mauvais comportements ont été pointés du doigt dans cette étude, notamment sur la conduite en ville. En effet, 66% des conducteurs avouent passer au feu orange et 69% roulent entre 40 et 50 km/h dans des zones limitées à 30 km/h.

Une baisse de l’alcoolémie

Malgré ces mauvaises nouvelles, une tendance dangereuse a diminué chez les automobilistes. Il s’agit de l’alcool au volant. Selon l’étude, 14% des Français conduisaient après avoir bu plus de 4 ou 5 verres d’alcool en 2004, contre 7% actuellement. Aujourd’hui, 22% des automobilistes prennent la voiture après avoir bu plus de deux verres, un chiffre qui stagne depuis 2004.

Crédit photo : iStock

En plus d’être plus vigilants en matière d’alcoolémie, les Français font également plus attention à leur vitesse. Actuellement, 8% des automobilistes avouent rouler entre 160 et 170 km/h sur l’autoroute, contre 29% en 2024. Des efforts qui méritent d’être soulignés.