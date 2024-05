Née sur Facebook, « l'arnaque aux funérailles » fait de nombreuses victimes grâce à son système redoutable

Aux États-Unis, une arnaque en ligne a été repérée sur Facebook récemment et a déjà fait quelques victimes parmi ses utilisateurs. Une escroquerie bien ficelée autour des funérailles et qui cible les proches des défunts.

Sur les réseaux sociaux, les escrocs rivalisent d’astuce et de villénie afin de duper les utilisateurs les plus naïfs, quitte à exploiter les pires malheurs. C’est ce qu’il s’est passé sur Facebook ces derniers temps, comme le révèle 404 Média, qui a recueilli des témoignages de victimes.

Certains escrocs utilisent le célèbre réseau social afin de rechercher leurs cibles, en utilisant des informations de personnes décédées figurant sur des avis de décès partagés en ligne. Sous la forme d’un compte Facebook de pompes funèbres, l’escroc propose à l’utilisateur d'assister à des funérailles en ligne et en direct.

Crédit photo : iStock

Si l’utilisateur tombe dans le piège, un lien lui est envoyé pour qu’il se dirige vers cette retransmission. Or, en cliquant sur le lien, l’internaute doit saisir ses coordonnées bancaires. Le lien est évidemment un cheval de Troie qui permet à l'escroc de mettre le grappin sur ses informations sensibles et voler votre argent.

Facebook, réseau vulnérable face aux arnaqueurs

Après le signalement de l’arnaque, Facebook a assuré que ce type de contenus était bel et bien interdit sur sa plateforme et que la page frauduleuse a été supprimée. Cependant, la guerre face aux fraudeurs est un véritable fléau pour la maison mère car il existe régulièrement des arnaques qui apparaissent et disparaissent aussi sec.

Contacté par Media 404, l'entreprise Meta n’a pas précisé si elle continuait de poursuivre ces possibles arnaqueurs avec la plus grande des motivations. Il n’empêche qu’il est toujours bon, voire vital, de rappeler qu’il est déconseillé de transmettre ses coordonnées bancaires à une entité non physique, que ce soit en ligne ou au téléphone.

Crédit photo : iStock

Ces dernières semaines, Facebook est surtout au centre de la controverse à cause de l’arnaque au livreur qui sévit sur sa plateforme de commerce en ligne Market Place. Des supposés acheteurs manifestent leur intérêt pour un produit mais souhaitent payer en liquide via un livreur.

L’escroc demande alors une avance pour l’assurance du colis, via une carte PCS, qui n’est pas traçable ! Quand c’est louche comme ça, pas besoin d’y réfléchir à deux fois, c’est bien une arnaque !