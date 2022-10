Vous souhaitez réaliser de bonnes affaires en achetant vos produits sur un site web spécialisé? Voici 15 arnaques Le Boncoin à connaître et à éviter.

Pourquoi les arnaques sont courantes sur le Boncoin?

Un escroc contacte un acheteur via un message sms. Crédit : artoleshko

À voir aussi

Les sites web spécialisés dans les bonnes affaires sont les terrains de chasse préférés des arnaqueurs. Ces derniers sont particulièrement présents et actifs sur Le Bon Coin, l’une des plateformes de petites annonces les plus populaires en France. Ce succès s’explique en partie par la diversité de ses offres. Celles-ci vont de la location d’appartement à la vente de véhicule, en passant par la vente de smartphones et bien d’autres catégories de produits. Le Boncoin est aussi l’un des meilleurs endroits sur Internet où trouver des perles rares. Néanmoins, la vigilance est de mise pour les nombreux utilisateurs du site.

Arnaques par mail, par sms, fausse identité ou encore faux paiements…, les escrocs ne manquent pas d’astuces pour parvenir à leurs fins, qu’il s’agisse de soutirer de l’argent ou de recevoir un produit qui ne sera jamais payé. Dans tout cela, il est évident que le célèbre site de petites annonces n’est aucunement responsable des actes des arnaqueurs. Il revient aux utilisateurs d’être prudents et de déceler toute tentative de fraude. Que vous soyez vendeur ou acheteur, voici 15 arnaques Le Boncoin à découvrir absolument pour éviter les pièges.

1 – L’arnaque du paiement sécurisé

Une femme en train de faire un paiement sécurisé en ligne. Crédit : Daviles

UFC Que-Choisir, association chargée de la protection des droits des consommateurs, a rapporté l’arnaque qui visait Elie, et prévient de ce type d’escroquerie. Un acheteur a contacté Elie qui vendait son ordinateur haut de gamme, pour l’informer qu’il comptait acheter le produit. Il a affirmé avoir procédé au règlement en passant par le système de paiement sécurisé du site LeBoncoin, son objectif étant de chercher à rassurer le vendeur. Sauf qu’aucun paiement n’a été effectué et que l’e-mail de confirmation envoyé à Elie ne provenait aucunement du site LeBoncoin. L’escroc visait à la convaincre d’expédier le colis sans paiement.

2 – Méfiez-vous des annonces trop alléchantes

Un jeune homme s’écrie d’avoir fait une bonne affaire en ligne. Crédit : Deagreez

Si vous trouvez une annonce de vente à un prix anormalement très bas, méfiez-vous! Si un vendeur vous propose par exemple une voiture ou tout autre produit à un tarif trop alléchant par rapport à ce qui se fait, renoncez à l’offre, car il s’agit certainement d’une arnaque en ligne. Vous pourriez être victime de contrefaçon, ou le vendeur tentera de vous proposer un article défectueux.

3 – Faites attention aux produits sous emballage fermé

Une boîte en carton ne contenant aucun produit. Crédit : Evgen_Prozhyrko

Nombreux sont les acheteurs à avoir déjà été victimes de l’arnaque à l’objet neuf sous emballage. Le vendeur vous propose un article censé être neuf et par conséquent, encore emballé. L’arnaqueur affirme qu’il ne peut pas ouvrir la boîte afin que le produit ne perde pas sa valeur. Il vous demande d’effectuer le règlement, avec une preuve d’expédition à l’appui. Sauf qu’au moment de la réception, vous découvrez que le contenu de la boîte a été remplacé… par des pierres ou un article sans aucune valeur. Même en portant plainte, vous risquez de ne jamais récupérer votre argent.

4 – Attention aux annonces comportant beaucoup de fautes

Une femme lisant un message d’arnaque sur son smartphone. Crédit : oatawa

Les petites annonces remplies de fautes doivent être considérées comme suspectes. Même si tout le monde peut faire des fautes d’orthographe, les arnaqueurs se reconnaissent à leurs formulations inhabituelles. L’idéal est d’appeler directement le présumé vendeur.

5 – L’arnaque du contact par mail uniquement

Message de communication par e-mail. Crédit : juststock

Si un acheteur vous demande de répondre uniquement par e-mail ou SMS, arrêtez la vente. Il s’agit d’un piège visant à vous inciter à envoyer le produit sans aucun paiement en contrepartie. N’hésitez pas à contacter la personne par téléphone ou rencontrez-la directement.

6 – Le coup du faux e-mail PayPal

Message PayPal reçu sur un smartphone. Crédit : pressureUA

Les faux e-mails de confirmation de paiement provenant de PayPal font partie de l’arsenal des escrocs sur le site web Leboncoin. Avant d’expédier un produit, vérifiez bien si l’e-mail que vous avez reçu est authentique ou non. Notez que tout le monde peut créer une adresse e-mail comportant le nom PayPal. Pour être sûr que le paiement a bel et bien eu lieu, rendez-vous directement sur votre compte PayPal et vérifiez si celui-ci a été crédité.

7 – Les propositions de paiement par Western Union

Deux personnes devant une agence de paiement WU. Crédit : Alexandros Michailidis

Certains vendeurs mal intentionnés demandent aux acheteurs de régler l’achat via le système de transfert d’argent Western Union. S’il vous arrive le même cas, arrêtez la transaction. Vous risquez de ne jamais recevoir votre colis tout en perdant de l’argent.

8 – Soyez vigilant face au produit contrefait

Consommatrice insatisfaite d’une commande sur Internet. Crédit : nicoletaionescu

Les smartphones contrefaits sont courants sur la plateforme et ils sont difficiles à détecter. Ces produits qui ne sont que de simples copies bas de gamme sont identiques aux originaux. Boîte, logo, système d’exploitation…, tout semble authentique, mais les caractéristiques techniques ne correspondent en rien à ce qui est annoncé :

La mémoire ;

La résolution d’appareil photo ;

Etc.

Pour ne pas vous laisser avoir, évitez simplement d’acheter un smartphone sur Leboncoin. Si vous cherchez un téléphone d’occasion, demandez la facture d’achat et/ou une pièce d’identité.

9 – Faites attention aux contretemps répétés

Un homme ennuyé parlant d’une annonce au téléphone. Crédit : Liubomyr Vorona

Le coup des empêchements à répétition a déjà fait des victimes sur Leboncoin. Si, à plusieurs reprises, le vendeur vous affirme qu’il a eu des empêchements pour le rendez-vous, méfiez-vous. Son objectif est de trouver votre point faible et de vous pousser à payer un acompte. Si plusieurs rendez-vous ont été annulés, arrêtez tout.

10 – Le paiement par virement bancaire

Un acheteur s’apprête à payer par virement bancaire. Crédit : Tero Vesalainen

De nouveaux escrocs essaient de voler votre argent en proposant le paiement par virement bancaire. L’arnaqueur se pose en acheteur et demande que vous lui fournissiez votre RIB, qu’il utilisera à des fins frauduleuses. Il peut s’agir de prélèvements divers à l’aide de cette information. En effet, chez certains fournisseurs (téléphonie, internet, etc. ), les prélèvements peuvent se faire avec un relevé d’identité bancaire. Moralité : n’acceptez aucun paiement par virement. Préférez un système de paiement sécurisé comme PayPal par exemple.

11 – L’arnaque de l’avance sur les frais d’envoi

Calcul des frais d’envoi en ligne. Crédit : Tevarak

Si vous vendez un objet sur Leboncoin et que l’acheteur vous propose de payer des frais d’envoi supplémentaires sous prétexte qu’il a besoin du produit rapidement, méfiez-vous. Il est possible que vous receviez un e-mail semblant provenir d’un site de paiement sécurisé comme PayPal par exemple. En réalité, il s’agit d’un faux e-mail pour vous faire croire que vous avez été crédité, mais il n’en est rien. Vous risquez d’expédier votre produit et de le perdre à jamais, sans aucun paiement en contrepartie.

12 – Les frais de visite d’appartement

Un agent immobilier en costume montrant un nouvel appartement à un jeune couple. Crédit : Prostock-Studio

Vous avez téléphoné à un annonceur concernant un appartement à louer, mais il dit qu’il ne se trouve pas dans la même ville et qu’il est obligé de se déplacer pour la visite. Pour vous mener en bateau, il vous demande si vous êtes sûr de vouloir le logement, car il va devoir payer des frais de déplacement, puis vous réclame le paiement du loyer et de la caution par transfert d’argent. Refusez tout paiement à l’avance, d’autant plus si vous constatez des fautes d’orthographe et/ou si le (faux) annonceur vous demande de payer par Western Union.

13 – L’usurpation de coordonnées et d’identité

Service de cybersécurité contre l’usurpation d’identité. Crédit : Galeanu Mihai

L’usurpation d’identité et de coordonnées est une autre forme d’escroquerie rencontrée sur Leboncoin. Les arnaques de ce type visent à localiser l’adresse de votre domicile, en vue de vous cambrioler. Les escrocs sont particulièrement intéressés par les vendeurs proposant des objets de valeur, tels qu’une voiture de luxe, des bijoux, etc. Soyez prudent, n’envoyez aucun document contenant des indices qui permettent de retrouver votre domicile, par exemple des photos de la rue ou d’un endroit connu du quartier. Évitez également de fournir votre numéro de téléphone.

14 – L’arnaque aux faux SMS

Une femme échangeant par SMS. Crédit : Tero Vesalainen

Des vendeurs ont déjà été victimes de cette escroquerie. L’arnaqueur vous envoie un faux SMS censé provenir du site Leboncoin pour vous prévenir que votre produit a été vendu, et que vous avez été réglé. Dans l’insouciance, vous vous empressez d’envoyer l’objet, alors que celui-ci n’a pas été vendu et qu’aucun paiement n’a été effectué.

15 – Faux système de paiement sécurisé Leboncoin

Un cybercriminel enregistre les coordonnées d’un compte bancaire. Crédit : Diy13

Afin de vous voler vos informations bancaires et d’accéder à votre compte, les escrocs usent de toutes les ruses possibles. Ils vont tenter de vous rediriger vers une page dédiée au système de paiement sécurisé Leboncoin, mais cette page est un faux site. Si vous faites l’erreur de saisir vos informations bancaires, celles-ci arriveront entre les mains des escrocs qui s’en serviront pour prélever de l’argent.