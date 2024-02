Elle fait payer ses invités pour assister à son mariage et explose de rage quand ces derniers refusent

Une future mariée a été contrainte d’annuler son mariage à la dernière minute pour une raison pour le moins originale. Ses invités ont refusé de payer 1400 euros l’entrée.

Susan, une mère de famille canadienne âgée d’une trentaine d’années, souhaitait avoir un mariage de conte de fées. Le hic ? Elle n’avait pas les moyens de financer une cérémonie aussi grandiose. En effet, cette dernière avait besoin de 55 000 dollars pour réaliser son rêve.

Pour pallier de problème, elle a décidé de faire payer ses invités. Le moins que l’on puisse dire, c’est que celle qui travaille dans la ferme de ses parents a vu les choses en grand. La future mariée a demandé 1500 dollars (environ 1400 dollars) par invité.

Sans réelle surprise, les personnes concernées ont refusé de débourser une telle somme pour assister à l’événement. Face aux nombreux refus, Susan a été contrainte d’annuler son mariage à la dernière minute.

Elle insulte ses invités sur les réseaux sociaux...

Furieuse, la Canadienne s’est fendue d’un message assassin sur les réseaux sociaux. Une publication dans laquelle elle blâme ses proches et sa famille :

«On a sacrifié tellement pour ce mariage, et on ne demandait que 1 500 dollars par invité. Ma demoiselle d’honneur avait promis de verser 4000 dollars, et la famille de mon ex s’était engagée pour 2500 dollars (...) Si vous ne pouvez pas contribuer, vous n’êtes pas invité, c’est une fête exclusive et unique», a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter : «Je voulais juste être une Kardashian pendant une journée et ensuite vivre ma vie comme d’habitude. J’ai besoin de m'éloigner de cette horrible société. À quel point aurait-il été difficile de faire des dons les amis ? Est-ce que je compte pour vous ? Rappel amical, ne pensez pas que vous me possédez. Je vous coupe de ma vie, tous les serpents. Je vis ma vie seule maintenant».

... et quitte son fiancé

À l’époque, le fiancé de Susan avait tenté d’apaiser les tensions. Pour ce faire, il lui a proposé d’organiser une cérémonie plus intime à Las Vegas. Choquée et déçue, la jeune femme a décliné la proposition de son petit ami avant de rompre avec lui :

«Qu’est-ce qu’il a cru, que j’étais un déchet, une prostituée ? Je suis supposée me marier avec des accros au jeu et des alcooliques ? Il n’a pas apprécié que je me moque de sa suggestion et il a commencé à s’éloigner de moi».

Elle a terminé son message explosif en expliquant qu'elle passerait les deux prochains mois à parcourir l'Amérique du Sud avec son sac à dos avant de supprimer son compte Facebook.