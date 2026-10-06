Un téléphone tenu en main au volant : partout en France, le permis peut désormais être suspendu jusqu'à 6 mois

C’est une mesure désormais valable dans toute la France : si vous utilisez votre téléphone au volant, vous risquez jusqu’à 6 mois de suspension du permis de conduire.

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Une femme utilise son téléphone portable au volant

Les sanctions se durcissent contre les automobilistes. Dorénavant, si vous utilisez votre téléphone portable en conduisant, vous risquez une suspension du permis de conduire, et ce partout en France. Jusqu’à présent, cette mesure était appliquée dans certains départements, mais elle s’étend maintenant dans tout le pays.

La décision a été prise par le ministère de l’Intérieur qui a adressé une instruction aux préfets ce mardi 29 septembre. Désormais, le simple fait de tenir son téléphone dans sa main en conduisant sera sanctionné d’une suspension du permis de conduire.

Le permis suspendu pendant 6 mois

La durée de la suspension sera décidée au cas par cas par les services préfectoraux. Selon le site du ministère de l'Intérieur, elle pourra aller de 15 jours à 6 mois selon les circonstances et le parcours du conducteur. La sanction pourra notamment être plus élevée en cas de récidive.

En plus de la suspension du permis, le conducteur écopera d’une amende forfaitaire de 135 euros ainsi que d’un retrait de trois points sur le permis de conduire.

“On peut devenir auteur d’un accident du jour au lendemain et avoir une mort sur la conscience simplement parce qu’on a voulu envoyer un SMS. Sur une heure de conduite, si vous utilisez votre téléphone, c’est 6 minutes en moins d’attention. Qu’est-ce qu’il peut se passer pendant ces 6 minutes ? C’est un enfant qui peut traverser, c’est un piéton ou un cycliste qui peut arriver et que vous n’avez pas vu. C’est ça la réalité”, a déclaré Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.

Une source de distraction

L’objectif de cette mesure est de limiter le nombre d’accidents sur la route, notamment ceux liés à l’inattention du conducteur. En effet, l’utilisation du téléphone portable au volant constitue une distraction visuelle, cognitive, auditive et physique.

“Le smartphone est le seul dispositif qui cumule les quatre sources de distraction qui peuvent détourner l’attention d’un conducteur. Lire un message en conduisant multiplie le risque d’accident par 23 : il oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pendant en moyenne cinq secondes”, indique le site de la Sécurité routière.

La suite après cette vidéo

Des accidents faute d’inattention

En 2025, 695 360 infractions ont été relevées pour usage du téléphone ou d’oreillettes au volant en France, ce qui constitue une hausse de 6,7% par rapport à 2024. Cette même année, 24% des accidents corporels ont eu lieu à cause de l’inattention du conducteur, engendrant 419 morts.

En prenant cette décision, le gouvernement espère donc bannir le téléphone portable au volant afin de renforcer l’attention des conducteurs et limiter le nombre d’accidents de la route.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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