Téléphone au volant : la liste des 14 départements qui peuvent désormais suspendre votre permis

Deux départements suspendent désormais le permis en cas de téléphone au volant. Voici la liste complète des départements français concernés.

Si vous avez l'habitude de décrocher votre téléphone en conduisant, mieux vaut vérifier où vous roulez. Depuis le 1er septembre, deux départements de plus ont rejoint la liste de ceux où un simple appel ou un SMS au volant peut désormais vous coûter votre permis de conduire, en plus de l'amende habituelle.

Deux nouveaux départements depuis le 1er septembre

La Drôme et le Puy-de-Dôme viennent d'ajouter une sanction supplémentaire à celles déjà prévues par le Code de la route. En plus des 135 euros d'amende et du retrait de trois points, le préfet peut désormais prononcer une suspension administrative du permis de conduire pour tout conducteur surpris téléphone en main.

Dans la Drôme, cette suspension dure un mois pour une première infraction, et peut grimper jusqu'à trois mois en cas de récidive. Dans le Puy-de-Dôme, elle va de quinze jours à plusieurs mois, selon la gravité des faits et les antécédents du conducteur.

Une mesure qui s'étend depuis un an

Cette sanction n'est pas nouvelle. Ce sont les Landes qui l'ont expérimentée en premier, dès le 1er novembre 2025, avec une suspension pouvant aller jusqu'à six mois. Depuis, la mesure a fait tache d'huile, département après département, au rythme des bilans de sécurité routière jugés préoccupants par les préfectures.

La liste complète des départements concernés

Avec l'arrivée de la Drôme et du Puy-de-Dôme, ce sont désormais 14 départements français qui appliquent cette suspension administrative en cas d'usage du téléphone au volant :

Landes (40) : depuis le 1er novembre 2025, jusqu'à 6 mois

Pas-de-Calais (62) : depuis février 2026, jusqu'à 2 mois

Lot-et-Garonne (47) : depuis février 2026, jusqu'à 6 mois

Charente-Maritime (17) : depuis le 1er mai 2026, jusqu'à 6 mois

Vaucluse (84) : depuis mi-mai 2026, jusqu'à 6 mois

Ardèche (07) : depuis le 1er juin 2026, jusqu'à 1 mois

La Réunion (974) : depuis le 1er juin 2026, jusqu'à 28 jours

Deux-Sèvres (79) : depuis le 15 juin 2026, jusqu'à 15 jours

Eure-et-Loir (28) : depuis le 3 juillet 2026, jusqu'à 2 mois en cas de récidive

Indre-et-Loire (37) : depuis le 24 juillet 2026, jusqu'à 2 mois

Haute-Loire (43) : depuis le 1er août 2026, jusqu'à 6 mois

Yonne (89) : depuis le 1er août 2026, jusqu'à 2 mois en cas de récidive

Drôme (26) : depuis le 1er septembre 2026, jusqu'à 3 mois en cas de récidive

Puy-de-Dôme (63) : depuis le 1er septembre 2026, de 15 jours à plusieurs mois

Dans le reste du territoire, la suspension du permis pour ce seul motif n'est pas automatique. Elle ne s'applique que si une autre infraction est constatée en même temps, comme un excès de vitesse ou un franchissement de ligne continue.

Ce que vous risquez vraiment

Dans les 14 départements concernés, la sanction s'ajoute aux 135 euros d'amende et aux 3 points retirés prévus partout en France, elle ne les remplace pas. Concrètement, lors d'un contrôle, les forces de l'ordre rédigent un procès-verbal transmis au préfet, qui peut ensuite prononcer un arrêté de suspension. Le conducteur reçoit alors une lettre recommandée et doit remettre son permis aux services préfectoraux pour toute la durée de la sanction.

Plusieurs préfets justifient cette fermeté par les chiffres de l'accidentologie locale. En Haute-Loire, le représentant de l'État a décidé d'étendre aux téléphones une mesure déjà testée sur les grands excès de vitesse.

"42 % des accidents sont dus à l'inattention et notamment au téléphone portable", a expliqué le préfet Yvan Cordier sur RCF.

Au niveau national, l'usage du téléphone au volant reste l'un des principaux facteurs de mortalité routière. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 3 513 personnes sont mortes sur les routes françaises en 2025.

D'autres départements pourraient suivre

Le mouvement a démarré il y a dix mois avec un seul département et il ne montre aucun signe de ralentissement. Si les résultats obtenus dans la Drôme et le Puy-de-Dôme suivent la tendance observée ailleurs, d'autres préfectures pourraient annoncer des mesures similaires dans les prochains mois.

Le téléphone au volant n'est d'ailleurs pas le seul point sur lequel la réglementation routière évolue en ce moment. De nouveaux panneaux de signalisation viennent eux aussi de faire leur apparition sur les routes, et là encore, peu d'automobilistes en connaissent la signification. En attendant, mieux vaut laisser son téléphone de côté en conduisant, où que l'on se trouve en France.