Vous pourrez bientôt perdre votre permis de conduire si vous utilisez votre téléphone au volant

Pour protéger les automobilistes et les dissuader d’utiliser leur téléphone en conduisant, un département français va durcir les sanctions. Dès novembre, vous pourrez perdre votre permis de conduire si vous utilisez votre téléphone au volant.

Le téléphone est devenu un objet indispensable de notre quotidien, à tel point que nous l’utilisons même quand nous ne le devrions pas. C’est le cas dans la voiture. En France, 8 personnes sur 10 utilisent leur téléphone en conduisant, que ce soit pour appeler quelqu’un, envoyer des SMS ou même regarder des vidéos. Un comportement dangereux qui rend le conducteur inattentif et peut être la cause d’un accident.

Crédit photo : iStock

Actuellement, cette infraction est sanctionnée de 135 euros d’amende et de 3 points en moins sur le permis de conduire. Mais pour protéger les automobilistes, un département français a décidé de durcir la sanction.

Le retrait du permis de conduire

Dans les Landes, vous pouvez perdre votre permis de conduire si vous utilisez votre téléphone au volant. Dans ce département, plus de 3 000 conducteurs ont été verbalisés pour usage du téléphone cette année.

“C’est une mesure qui a une certaine forme de courage parce qu’elle ne sera pas nécessairement populaire, mais il y a nécessité aujourd’hui de communiquer sur le fait que téléphoner au volant, c’est un facteur extrêmement dangereux. Ça correspond à une dangerosité équivalente à une alcoolémie de 0,8g”, déclare Pierre Lagache, de la Ligue contre la violence routière, à France Info.

Cette mesure sera appliquée dans le département dès le mois d’octobre. Si vous êtes interpellé en train de téléphoner au volant, votre permis de conduire pourrait être suspendu pendant 6 mois. Cependant, cette sanction pourrait évoluer par la suite.

“Début novembre, si les comportements n’évoluent pas, le préfet pourra alors prononcer la suspension administrative du permis de conduire”, a indiqué la préfecture sur X.

Une mesure qui divise

Cette mesure est une première en France, mais elle ne fait pas l’unanimité. Si certaines personnes comprennent cette décision, d’autres la trouvent trop radicale.

“C’est un peu sévère quand même”, “Six mois, c’est long, mais c’est le risque. Il y a quand même des accidents meurtriers à cause des téléphones au volant”, ont indiqué des Landais interrogés par France Info.

Selon des chiffres de la Sécurité routière, téléphoner au volant multiplie par 3 les risques d’accident, et lire un SMS multiplie les risques par 23. En 2023, 390 personnes sont mortes dans un accident de la route à cause d’un défaut d'attention causé par l’usage du téléphone.

Si la décision prise dans les Landes peut déplaire, elle va être appliquée pour assurer la sécurité des automobilistes.