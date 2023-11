Tempête Ciaran : pouvez-vous être indemnisé par votre assurance en cas de dommages ?

Dévastatrice, la tempête Ciaran fait énormément de dégâts et même quelques victimes à travers l’Europe. À l’heure où des centaines de milliers de foyers sont privés d’électricité, vous êtes en droit de vous poser la question consistant à savoir si votre assurance peut vous couvrir des dommages subis.

Ces derniers jours, la France, comme une partie de l’Europe, a été frappée de plein fouet par la tempête Ciaran. Ce sont surtout les côtes bretonnes et normandes qui ont été lourdement dévastées par des rafales atteignant 170km/h !

Après deux nuits particulièrement agitées, le bilan fait état de 12 personnes décédées en Europe, dont deux en France. Au total, ce matin, 62% des foyers impactés par la tempête ont été réalimentés, ce qui laisse encore 450 000 foyers privés d’électricité. 314 000 de ces foyers sont en Bretagne et 115 000 en Normandie.

Crédit photo : iStock

Au-delà des coupures d’électricité, ce sont surtout les dégâts occasionnés sur les propriétés qui inquiètent les habitants. Entre les chutes d’arbres, la dégradation des toitures et les inondations, les habitations sont en péril.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles et les assurances l’ont bien compris. Si vous vous posiez la question de savoir s’il va falloir mettre de votre poche pour réparer les dégâts, les assurances devraient généralement s’ajuster en fonction des cas de figure !

Les assurances assouplissent leurs méthodes

Ces dernières ont effectivement communiqué sur leur accompagnement, étendant notamment le délai de la période de déclaration des sinistres à 30 jours, au lieu de cinq habituellement, ou dix en cas de catastrophe naturelle ! Vous avez donc jusqu’au 1er décembre pour faire votre déclaration !

La Macif a, par exemple, annoncé avoir déjà reçu plus de 6500 déclarations de sinistres. Le groupe Covea, qui réunit la MAAF, MMA et GMF, a indiqué avoir activé une cellule de prise spécifique et mobilisé des équipes dédiées pour prendre en charge l’indemnisation des dommages avec leur règlement immédiat sans expertise lorsque cela est possible.

Crédit photo : iStock

Enfin, Axa a annoncé le versement immédiat d’une avance sur indemnité allant jusqu’à 1500 euros, avec ou sans expertise. Comme vous pouvez le constater, c’est donc le branle-bas de combat chez les assureurs ! Par rapport aux habitations, les tempêtes font partie des catastrophes couvertes par les assurances. Ainsi, les dégâts causés à la toiture, aux fenêtres, les dégâts des eaux ou encore la chute d’un arbre sont couverts.

En ce qui concerne le mobilier, l’indemnisation se fait en fonction d’un coefficient de vétusté. En revanche, s’ils ne sont pas mentionnés dans le contrat d’assurance, ils ne sont pas couverts, tandis que la voiture n’est prise en charge que dans les contrats “tiers +” ou tous risques.

Une chose est sûre, les assurances vont avoir beaucoup de travail, puisqu’après Ciaran, c’est la tempête Domingos qui prévoit de faire des ravages sur le territoire français ce week-end.