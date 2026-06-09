À 130 km/h, vous n'aurez que 6 secondes pour réagir face à ces radars assistés par l'IA qui arrivent cet été sur vos routes de vacances

Cet été, une nouvelle génération de radars va arriver sur le réseau routier, dont la technologie assistée par l’intelligence artificielle devrait donner quelques sueurs froides aux automobilistes.

Si vous comptez partir en vacances par la voie routière cet été, il vous faudra certainement être plus vigilant face à la nouvelle génération de radars. En effet, nos voisins transpyrénéens vont activer la mise en place du Velolaser, doté de la technologie LiDAR 3D, capable de beaucoup de choses.

Capable d’envoyer des impulsions lumineuses vers les véhicules, il peut également récupérer le signal réfléchi, calculer la vitesse et analyser simultanément la forme, la taille et la position du véhicule en trois dimensions. L’intelligence artificielle affine ensuite la reconnaissance : une voiture, une moto et un poids lourd ne sont plus traités comme une masse indistincte.

Le modèle déployé en Espagne est équipé du capteur laser Noptel CMP52. Ce n’est pas un radar amélioré, mais clairement une rupture dans la logique de contrôle. Ces nouveaux appareils peuvent déclencher le flash jusqu’à 200 mètres en amont de la cabine, dans les deux sens de circulation. Le réflexe classique de freiner en apercevant le boîtier devient complètement inefficace : à 130 km/h, 200 mètres représentent moins de six secondes de trajet. La décélération n’a pas le temps de se produire avant la mesure.

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Le radar est aussi discriminant, c'est-à-dire qu’il identifie la catégorie du véhicule et applique automatiquement la limite de vitesse correspondante. Une moto en zone 90 km/h et un camion sur la même portion de route ne reçoivent pas la même tolérance.

Des radars déjà présents en France

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Par ailleurs, les motards seront particulièrement exposés à ce nouveau radar. Avec le LiDAR 3D, la reconstruction tridimensionnelle de la scène routière supprime ces angles morts technologiques. Les deux-roues sont désormais détectés avec la même fiabilité qu’une voiture, quelle que soit leur position dans la voie. C’est une bascule que certains motards avaient peut-être intégrée, consciemment ou non, dans leur façon de conduire, mais cette variable disparaît.

La Direction générale de la circulation espagnole met en avant une vocation plus large que la verbalisation car ces appareils permettent de surveiller le trafic en temps réel et de détecter plus rapidement les accidents et les situations à risque grâce à leurs algorithmes embarqués.

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En France, les fabricants Idemia et Parifex proposent déjà des équipements LiDAR 3D capables d’aller encore plus loin : détection des stops grillés, usage du téléphone au volant, non-port de la ceinture, franchissement de ligne continue. Le radar se transforme progressivement en capteur de circulation polyvalent, pas seulement en compteur de vitesse.

Quelques radars LiDAR 3D sont déjà en service sur le territoire français, mais leur déploiement reste très marginal. Si la France suit la même trajectoire que l’Espagne, le calendrier reste à définir. Ce qui est certain c’est que la technologie existe, les industriels la proposent, et l’Espagne va en démontrer l’efficacité opérationnelle cet été sur des routes que beaucoup de vacanciers français vont emprunter.