Une bière tous les soirs, c'est grave ? Voici ce que ça change vraiment dans votre corps, selon les experts

Bienfaits, risques, quelles bières choisir, effet après le sport : ce que change réellement une bière quotidienne, selon les diététiciennes et les autorités de santé.

C'est l'un des gestes les plus banals de la fin de journée : ouvrir une bière fraîche. Deux diététiciennes américaines et les dernières données des autorités sanitaires dessinent pourtant un tableau plus nuancé qu'il n'y paraît.

L'humanité brasse de la bière depuis la nuit des temps, bien avant l'écriture. De là à en faire une boisson anodine, il n'y a qu'un pas, que beaucoup franchissent sans y penser. La question revient pourtant régulièrement chez les nutritionnistes : que se passe-t-il concrètement quand on en boit une chaque jour ?

Ce que la bière apporte réellement

Commençons par ce qui est vrai. La bière n'est pas de l'eau colorée, et certaines contiennent des composés intéressants.

René Ficek, diététicienne diplômée et propriétaire de Seattle Sutton's Healthy Eating, explique que les bières les plus foncées, ales et stouts en tête, renferment des antioxydants appelés polyphénols. Ils proviennent essentiellement du houblon et des céréales, et sont étudiés pour leur rôle protecteur sur le système cardiovasculaire.

On y trouve aussi de petites quantités de vitamines du groupe B, du magnésium, du potassium, ainsi que du silicium alimentaire, un minéral associé dans plusieurs travaux à la santé osseuse. Certaines recherches suggèrent enfin qu'une consommation modérée pourrait faire légèrement grimper le bon cholestérol dans le sang, souligne Destini Moody, diététicienne et fondatrice de The Athlete's Dietitian.

Le mot important est « modérée ». Et le curseur est plus bas que ce que la plupart des gens imaginent.

Où se situe la limite en France

Depuis 2017, Santé publique France et l'Institut national du cancer ont fixé un repère unique pour les hommes et pour les femmes : pas plus de 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 verres standard par jour, et des jours sans consommation dans la semaine. La formule officielle tient en une phrase : maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours.

Un verre standard contient 10 grammes d'alcool pur, soit environ 25 cl de bière à 5 degrés, un demi classique. Attention à la confusion la plus répandue : une canette de 50 cl à 8 degrés, très courante dans les rayons craft, représente à elle seule près de trois verres standard.

Selon le Baromètre de Santé publique France, 23,6 % des 18-75 ans dépassaient au moins l'un de ces trois repères, avec un écart net entre les hommes (33,4 %) et les femmes (14,3 %).

Une bière par jour, est-ce « sain » ?

Les deux spécialistes répondent différemment, et c'est intéressant.

René Ficek adopte une position d'équilibre. Une consommation modérée peut s'intégrer à une alimentation correcte, dit-elle, mais elle ajoute que la consommation quotidienne n'est pas recommandée pour tout le monde, en particulier chez les personnes souffrant de certaines pathologies ou prenant des médicaments qui interagissent avec l'alcool.

Destini Moody, elle, refuse le mot. Elle rappelle que l'alcool n'apporte aucune valeur nutritionnelle réelle et estime qu'il est difficile de présenter une bière quotidienne comme une habitude franchement bonne pour la santé, même si quelques travaux lui trouvent des bénéfices marginaux.

Le point qui a changé la donne : l'alerte sur le cancer

Le 3 janvier 2025, le chirurgien général des États-Unis, Vivek Murthy, a publié un avis qui a fait beaucoup de bruit. Il y qualifie l'alcool de troisième cause évitable de cancer dans le pays, derrière le tabac et l'obésité.

« L'alcool est une cause de cancer bien établie et évitable, responsable d'environ 100 000 cas de cancer et 20 000 décès par cancer chaque année aux États-Unis, davantage que les 13 500 morts annuelles liées aux accidents de la route impliquant de l'alcool. Pourtant, la majorité des Américains ignorent ce risque. »

Sept localisations sont concernées : bouche, gorge, larynx, œsophage, foie, sein et côlon-rectum. L'avis précise que le risque augmente avec la dose. À moins d'un verre par semaine, le risque de développer un cancer lié à l'alcool au cours de la vie est estimé à 16,5 % chez les femmes et à 10 % chez les hommes. À deux verres par jour, il grimpe à près de 22 % chez les femmes et à 13 % chez les hommes. Traduit en personnes réelles : environ cinq femmes de plus sur cent et trois hommes de plus sur cent.

Détail rarement relevé : le document indique que 17 % des 20 000 décès annuels par cancer liés à l'alcool surviennent chez des personnes qui respectent les recommandations en vigueur.

La France n'est pas épargnée. L'alcool y reste la deuxième cause de mortalité évitable, avec environ 41 000 décès par an selon Santé publique France.

Les autres effets d'une consommation quotidienne

Le cancer n'est pas le seul point de vigilance. René Ficek cite l'hypertension et la prise de poids, liée aux calories supplémentaires que personne ne comptabilise vraiment. Une bière ne remplace pas un repas, elle s'y ajoute.

Elle mentionne aussi deux effets plus immédiats, et souvent sous-estimés : la dégradation de la qualité du sommeil, et la déshydratation quand l'apport en eau ne suit pas. Beaucoup de gens boivent justement une bière pour mieux dormir. C'est précisément l'inverse qui se produit sur la seconde partie de la nuit.

Reste le sujet dont personne n'aime parler. Quand il devient difficile de limiter les quantités, la dépendance devient une question à part entière, rappelle la Mayo Clinic. Le fait que le geste soit quotidien et ritualisé est d'ailleurs l'un des signaux les plus faciles à ignorer.

Quelles bières sont les moins problématiques ?

Il n'existe pas de bière saine, mais il existe des différences.

René Ficek oriente vers les bières à faible teneur en alcool et pauvres en sucres ajoutés. Les bières légères contiennent moins de calories et moins d'alcool, ce qui limite mécaniquement une partie des effets. Celles brassées avec peu d'additifs et des ingrédients simples sont également à privilégier, et certaines bières artisanales, notamment des ales et des stouts, affichent des taux de polyphénols plus élevés.

Destini Moody apporte une nuance qui remet les choses à leur place : une grande partie des études évoquant des bénéfices portait sur des boissons titrant 5 degrés ou moins. Or énormément de bières dépassent ce seuil aujourd'hui.

« Compte tenu de l'impact négatif et inflammatoire de l'alcool sur l'ensemble des systèmes du corps, il est logique que celles à faible teneur en alcool soient moins nocives que les bières plus fortes. »

Autrement dit, une IPA à 7 degrés ne se compare pas à un demi de blonde légère, même si les deux tiennent dans le même verre.

Et la bière d'après-effort ?

C'est une image devenue classique : la bière au sommet après une randonnée, celle qui suit la ligne d'arrivée d'un marathon. A-t-elle un intérêt physiologique ?

Très peu, tranche René Ficek. Après un effort intense, les priorités sont la réhydratation, la recharge en électrolytes et l'apport de protéines et de glucides. Une bière fraîche peut être agréable, dit-elle, mais elle n'est pas une boisson de récupération efficace, d'autant qu'elle a un effet diurétique qui pousse dans le mauvais sens.

Consommée avec modération, elle apporte une petite dose de glucides et quelques antioxydants. Cela ne remplace ni l'eau ni un vrai repas de récupération.

Ce qu'il faut retenir

La bière n'est pas le poison absolu que certains discours décrivent, et elle n'est pas non plus l'alliée santé que d'autres aimeraient y voir. Ses quelques atouts nutritionnels existent, mais ils se trouvent tous, en quantités bien supérieures et sans alcool, dans une alimentation banale.

Le vrai enjeu n'est pas la bière du samedi soir. C'est l'automatisme du quotidien, celui qui transforme un plaisir en habitude qu'on ne remet plus jamais en question. Deux verres par jour, pas tous les jours, et des jours sans : le repère français tient en une ligne, et il reste le meilleur point de départ.