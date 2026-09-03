Ces deux nouveaux panneaux P-33 et P-35 arrivent sur les routes : voici ce qu'ils signifient vraiment

De nouveaux panneaux de signalisation ont été installés à la frontière franco-espagnole. Voici ce qu’ils signifient.

Si vous avez comme projet de partir en Espagne bientôt, il y a une chose que vous devez savoir avant de prendre la route : de nouveaux panneaux de signalisation ont été installés peu après la frontière entre la France et l’Espagne, en Catalogne.

Si ces panneaux existent déjà en France depuis plusieurs années, de nombreux automobilistes ignorent encore leur signification. Pour garantir votre sécurité sur la route, découvrez ce qu’ils signifient.

Des dangers sur la route

Ces nouveaux panneaux ont été baptisés P-33 et P-35 en Espagne. Sur le premier, on peut voir une voiture effacée par des traits horizontaux. Cela signifie que dans cette zone, la visibilité peut être réduite à cause du brouillard, de la fumée, de la neige ou de la pluie. Ainsi, il est important de faire preuve de vigilance et de réduire sa vitesse sur la route.

Crédit photo : Dirección General de Tráfico

Ce type d’avertissement existait déjà mais le panneau a récemment été modernisé pour faciliter son repérage.

Rouler avec prudence

Le panneau P-35 est un peu plus complexe. Il représente deux voitures ainsi que deux flèches qui se croisent. Ce panneau annonce une section de voies à entrecroisement. Cette configuration routière peut être dangereuse, comme l’explique le média local Diari de Girona.

Crédit photo : Dirección General de Tráfico

“Les véhicules qui s’insèrent sur l’une de ces voies partagent l’espace avec ceux qui tentent d’en sortir. Un même espace peut servir simultanément de voie d’accélération pour les véhicules qui s’insèrent dans la circulation et de voie de décélération pour ceux qui quittent la voie. Les trajectoires des véhicules peuvent se croiser sur un même tronçon de route.”

Cette situation est fréquente sur les autoroutes et les voies rapides, où la voie de droite peut être la même pour s’insérer et quitter l’autoroute. Pour éviter les accidents, il est conseillé d’anticiper ses déplacements, de vérifier ses rétroviseurs et ses angles morts et d’éviter les changements de voie brusques.

Vous connaissez désormais la signification de ces deux panneaux importants, qui vous permettront de rouler en toute sécurité en Espagne et en France.