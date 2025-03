Voici ce que vous devez faire à chaque fois que vous achetez un produit au supermarché

À chaque fois que vous vous rendez en supermarché, il y a une erreur à ne surtout pas commettre. On vous la dévoile.

Et si, à chaque fois que vous achetiez un produit en supermarché, vous passiez à un geste d’un cataclysme, ou du moins, d’une facture bien salée ? On vous explique : alors que certaines allées de ces grands magasins sont parfois étroites, que le monde envahit les rayons, tout comme les nombreuses références de produits et que les caddies sont parfois difficiles à orienter, on n’est pas à l’abri d’un faux mouvement.



Crédit : IStock

Lorsque l’on fait ses courses au supermarché, un incident, malencontreux, peut vite arriver : un coup de coude dans un rayon qui fait tomber des paquets de pâtes, un vêtement qui tombe de son cintre ou encore : une bouteille de vin ou de jus de fruit en verre qui s'effondre par terre... Les risques sont multiples. Pire encore, imaginez que vous vous trouvez dans un magasin de décoration et que vous cassez un meuble et que tout s’écroule d’une étagère ? Dans ce type de situation, il est de votre devoir de réparer le préjudice, comme le rapportent les articles 1240 à 1244 du Code civil.

Les risques d'un incident

D'ailleurs, en plus de payer les dégâts, il faudra compenser les dommages collatéraux. Selon le site des services publics qui donne un exemple précis, cela s’applique pour : "la casse d'un pot de peinture qui salit la moquette", comme le relaye aussi L'internaute.



Crédit : IStock

Vous devrez aussi réparer le préjudice du commerçant si l'accident a été causé par des personnes de votre entourage, comme votre enfant mineur, votre animal ou un objet que vous utilisez (poussette, chariot, etc.). À noter toutefois que “de nombreux commerçants ne vous demanderont rien, car ils sont couverts par une assurance qu'ils ont spécialement souscrite pour cette situation”, indique service-public.fr. Il est toutefois possible d’échapper à ces frais supplémentaires.

Le site précise :

"Vous ne serez pas obligé de verser une indemnisation au commerçant si l'accident est dû à une faute ou à une négligence du commerçant. Par exemple, si l'accident est provoqué par un grand encombrement des allées où une mauvaise disposition des produits."

Dans ce cas, il faudra prouver la faute ou la négligence du commerçant, avec des photos ou vidéos. En conclusion, à chaque fois que vous faites vos courses vous devrez tout simplement... faire attention ! Vous êtes prevenu.e.s.