Dans ce supermarché, il faut payer 11 euros pour pouvoir entrer et faire ses courses

Payer le droit d’entrée à un supermarché, ça peut vous paraître fou ? C’est pourtant le pari tenté par le chaîne allemande Aldi qui vient d’ouvrir un magasin à Londres où il faut payer la somme de 11 euros pour accéder à ses rayons.

Serait-ce l’avenir des supermarchés ? Généralement, lorsque vous voulez faire des courses, il suffit d’entrer afin de choisir vos produits avant de passer à la caisse. Si vous n’achetez finalement rien, vous repartez les mains vides et le porte-monnaie encore plein.

À Londres, dans le quartier de Greenwich, un magasin de la chaîne Aldi a décidé d’expérimenter le péage obligatoire. Un concept appelé “Shop & Go” qui consiste à faire payer aux clients l’entrée du magasin, au prix de 10 livres, soit 11,73 euros, seulement pour accéder aux rayons.

Crédit photo : Amer Ghazzal / SIPA

Si vous repartez sans rien acheter, la chaîne vous garantit un remboursement dans les deux jours, mais ce délai dépend toutefois de votre banque. Quoi qu’il en soit, il faudra tout de même payer cette somme en avance afin de découvrir les produits du magasin.

Un concept discriminatoire ?

Pour le moment, ce concept est encore en phase d’expérimentation. Mais pourquoi mettre en place cette taxe d’entrée ? Selon le magazine britannique spécialisé The Grocer, cette expérimentation vise à créer un parcours client entièrement automatisé où ce sont les caméras et les capteurs qui déterminent le montant de vos achats.

Cependant, l’essai a déjà montré quelques erreurs puisque certains clients ont signalé des prélèvements multiples après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton d’entrée. L’autre obstacle réside dans l’aspect technologique du processus puisque les clients doivent posséder un smartphone contenant l’application dédiée au concept, à laquelle il faut relier son compte bancaire.

Crédit photo : The Grocer

Outre-Manche, ce concept soulève déjà une polémique puisque l’enseigne est accusée de faire de la discrimination à deux niveaux. Par exemple, elle repousse les clients qui n’ont pas les moyens et qui n’ont pas forcément l’objectif de dépenser plus de 11 euros. Elle discrimine aussi celles et ceux qui ne sont pas connectés, comme les personnes seniors. Pour le moment, Aldi assure qu’aucun autre de ses magasins ne sera développé dans le même esprit.