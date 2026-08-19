27 degrés dans l'eau : ce lac incroyable entouré de collines rouges est à moins d'une heure de Montpellier

Vous avez envie de vous baigner dans un lieu magnifique et paisible ? Découvrez ce lac à moins d’une heure de Montpellier, pour en prendre plein les yeux.

Si vous avez envie de vous évader sans quitter la France, c’est possible, notamment si vous vous trouvez dans le sud du pays. Vous pouvez en effet rejoindre cette île française aux eaux turquoises située à seulement 10 minutes du Var, ou encore découvrir un lac incroyable, au milieu d'un environnement semblable à un désert rouge.

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Ce paysage extraordinaire se situe à moins d’une heure de Montpellier et est parfait si vous voulez vous rafraîchir dans un décor digne d’une autre planète.

Un contraste saisissant

Cette destination n’est autre que le lac du Salagou. Si selon les internautes, le plus beau lac de France se situe en Savoie, le lac du Salagou n’a pas à rougir. S’il séduit particulièrement les visiteurs, c’est grâce à son contraste entre les rives rouges et le bleu de l’eau. En effet, ce lac est entouré de collines de terre rouge, des “ruffes”, des sédiments argileux chargés en oxyde de fer. Vous pourrez également voir des roches noires liées à l’activité volcanique.

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Selon Hérault Tourisme, le lac du Salagou est l’un des plus grands de l’Hérault puisqu’il a une superficie de 750 hectares et une profondeur maximale de 45 mètres. En plus d’en prendre plein les yeux, vous pourrez vous baigner dans le lac sans crainte car l’eau atteint 27 degrés en été.

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De nombreuses activités

Cette destination est idéale pour les vacanciers qui veulent se rafraîchir dans un bel endroit. En plus de cela, vous pourrez vous reposer loin de l’agitation touristique. Si vous voulez en profiter pour passer la nuit, rendez-vous au camping du Mas de Riri, qui propose une nuit à 20 euros pour deux personnes, électricité comprise, avec vue sur le lac.

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Enfin, les plus aventureux pourront faire de nombreuses activités comme du catamaran, de la planche à voile, du paddle, de la randonnée ainsi que des promenades à vélo ou à cheval. Si vous aimez les animaux, vous pourrez observer la faune comme les poissons ainsi que les 21 espèces d’oiseaux protégées qui vivent près du lac.

Pour conclure votre séjour, ne manquez pas d’admirer le coucher du soleil sur ce paysage unique.