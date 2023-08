Les internautes viennent d'élire le plus beau lac de France et il se situe en Savoie

Les internautes ont rendu leur avis sur les réseaux sociaux. Ils viennent d'élire le plus beau lac de France qui se situe en Savoie.

Une vaste compétition permettant aux internautes de voter pour le plus beau lac de France vient de se clôturer. C’est l’application touristique Henoo qui a lancé la compétition le 22 juin dernier.

32 lacs des quatres coins de l’Hexagone s’affrontaient dans une compétition bon enfant. Les votants ? Les internautes, chargés d’attribuer leur vote par des « j’aime » sous les photos des lacs. Ceux qui en récoltaient le plus étaient qualifiés pour le tour suivant.

Une finale 100% savoyarde

Lac d'Aiguebelette. Crédit photo : Jean-Pierre Couffinhal/ Wikipedia

Lors de cette compétition, de grosses surprises ont eu lieu. Tout d’abord, il y a eu l’élimination du lac Léman dès les seizièmes de finale, sorti par le lac de Quinson (dans le Var). Quant au célèbre lac d’Annecy, c’est dès les huitièmes de finale qu’il a quitté la compétition. Il était opposé au lac de Guerlédan, situé en Bretagne.

C’est donc une finale 100% savoyarde qui s’est déroulée. Elle a opposé le lac du Bourget au lac d’Aiguebelette. Comme l’a annoncé Henno vendredi 11 août sur son compte Facebook, c’est le lac du Bourget qui a été élu par les internautes le plus beau lac de France.

Il faut dire que le lac du Bourget, situé à l’ouest du département de la Savoie, est très populaire sur les réseaux sociaux. Il est le lac de Savoie le plus référencé et photographié sur Instagram. Fort de sa popularité, celui qui est aussi le plus grand lac naturel de France, a pu compter sur ses nombreux admirateurs pour le voir triompher en finale.

Les Savoyards ont laissé éclater leur joie sur les réseaux sociaux. « En savoie on a les 2 plus beaux lacs de France », écrit un internaute. « Les deux lacs sont magnifiques. Nous sommes chanceux », ajoute une autre. Vous savez désormais où aller cet été pour profiter du plus beau lac de France !